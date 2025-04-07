Conoce todo lo que entrega el bono de bienvenida Betsson tras completar el proceso de registro en este operador.

El bono de bienvenida Betsson es la bonificación que ofrece este operador al momento de completar el proceso de registro. En esta guía introductoria te contamos todo lo que ofrece su bono, cómo obtenerlo y, además, cómo sacarle el mejor provecho.

¿Qué incluye el bono de bienvenida Betsson en Chile?

El bono de bienvenida Betsson cambia dependiendo de si es una bonificación que se va a utilizar en apuestas deportivas o en caso, y te explicamos cada bono con detalle en esta tabla introductoria.

Tipo de apuesta Betsson Detalles del bono Activá el bono Bono de apuestas deportivas Recibe una apuesta gratuita de $50.000 CLP REGÍSTRATE Bono de casino Paquete de hasta $400.000 CLP en bonos + 200 giros gratis para slots REGÍSTRATE

Bono de Betsson en apuestas deportivas

El bono de bienvenida Betsson para apuesta deportivas es algo distinto a los bonos que ofrecen otros operadores de apuestas deportivas en Chile. A diferencia de las bonificaciones que duplican el primer depósito en un 100%, este operador entrega una apuesta gratis de $50.000 CLP cuando depositas desde $20.000 y realizas una apuesta desde $20.000.

Este bono de bienvenida Betsson de apuestas deportivas solo puede apostarse a fútbol. Pero no pasa nada, pues no cabe duda de que el deporte más popular en este operador es el fútbol, algo común en las casas de apuestas de Chile y el resto del continente, pero no es el único deporte en el que se puede apostar aunque no con este bono de bienvenida Betsson.

¿Cómo liberar la oferta de bienvenida Betsson?

El proceso de liberar el bono de bienvenida Betsson es muy simple, ya que se puede conseguir esta bonificación siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web de Betsson. Inicia sesión o completa el proceso de registro. Deposita al menos $20.000 CLP para ser elegible para el bono. Selecciona la oferta de apuestas e ingresa el código promocional Betsson. La apuesta de requisito (de $20.000 CLP o más) solo se tendrá en cuenta si es pre-partido con cuota desde 3.0. Esta deberá ser combinada y al menos una de las selecciones tendrá que ser de cuota mínima de 3.0.

Una vez que has realizado el depósito y recibido la apuesta gratis, ya estás listo y puedes utilizar el bono en fútbol. Este es el deporte más popular en Betsson, pero no es el único en el que se puede apostar, aunque no con esta bonificación.

¿Cuales son las condiciones del bono de Betsson?

El proceso de cómo obtener el bono de bienvenida Betsson es muy simple, y es que tal como se ha detallado anteriormente en esta guía introductoria, lo único que debes hacer es completar el proceso de registro en Betsson y realizar un primer depósito de al menos $20.000 CLP. Una vez lo apuestes bajo determinadas condiciones, podrás conseguir tu apuesta gratis.

Sin embargo, cabe destacar que este bono cuenta con una serie de términos y condiciones a lo que se debe adherir este bono. Te presentamos los más destacados a continuación:

Oferta exclusiva para nuevos usuarios registrados en Chile, mayores de edad, que activen el bono de Deportes, aceptando recibir la promoción.

El monto mínimo de depósito para aplicar a la oferta es de $20.000 y la apuesta gratuita que podrías recibir será de $50.000.

Una vez se defina la apuesta de requisito, la apuesta gratuita de $50.000 estará disponible durante 3 días para su uso en apuestas deportivas (Pre-partido) en categoría fútbol, con cuotas desde 3.0 y solo para apuestas pre-partido.

En caso de ganar la apuesta gratuita, las ganancias netas de tu apuesta se acreditarán en dinero de bono, que debe desbloquearse en nuestras apuestas deportivas.

La apuesta deberá ser combinada y al menos una de las selecciones tendrá que ser de cuota mínima de 3.0.

¿Cómo cobrar el bono de bienvenida Betsson?

El proceso de cobrar el bono de bienvenida Betsson es muy simple, ya que para obtener las ganancias de este bono debes ir al apartado de retiros en tu perfil, escoger el método de pago que más te acomode y recibir las ganancias en tu cuenta.

Sin embargo, cabe destacar que las ganancias del bono Betsson apuesta gratis deben apostarse 8x y se deben utilizar en un máximo de siete días, esta opcion es muy valorada por las opiniones de Betsson.

Preguntas frecuentes