El equipo que más y mejor se ha reforzado en el mercado de fichajes chileno es Deportes Concepción, que se está armando hasta los dientes de cara a su regreso a la Liga de Primera.

El cuadro lila está arrasando en las contrataciones y ya suma 14 caras nuevas, donde destacan Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, César Dutra, Cristián Suárez, entre otros.

El León de Collao quiere romper los esquemas en su retorno a la categoría de honor, en la que no jugada desde 2008, y el gerente deportivo del club, Aiderson Abreu, cuenta el secreto para realizar fichajes de calidad.

El secreto del éxito del Conce para romper el mercado

El líder de los fichajes del Conce conversó con La Tercera y explicó el método que están utilizando para armar el plantel que lidera el entrenador Patricio Almendra.

“Durante el año la secretaria técnica va recaudando información en función de los escenarios. En este minuto, la secretaría técnica sigue cinco países más las referencias de otros países que nos llegan“, dijo Abreu.

Además, explicó el caso del arquero César Dutra, quien llegó tras su paso por Boavista de Portugal: “César nos llegó a través de un agente. Lo evaluamos, conversamos con él, vimos que era posible y logramos concretarlo“.

Por último, Aiderson Abreu indicó que esperan tener un crecimiento económicos, gracias a que los hinchas acompañan al equipo en el estadio y por su nuevo estatus de club de Primera.

“Estimamos tener un aumento en los ingresos, también. Se está haciendo un buen trabajo a nivel comercial, sumado al del resto de los pilares que integran el club”, cerró.

