Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

En Deportes Concepción revelan su táctica para arrasar en el mercado de fichajes: “La secretaría…”

El recién ascendido equipo lila es el elenco de la Liga de Primera que más contrataciones ha hecho para 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Deportes Concepcion se arma con todo.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTDeportes Concepcion se arma con todo.

El equipo que más y mejor se ha reforzado en el mercado de fichajes chileno es Deportes Concepción, que se está armando hasta los dientes de cara a su regreso a la Liga de Primera.

El cuadro lila está arrasando en las contrataciones y ya suma 14 caras nuevas, donde destacan Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, César Dutra, Cristián Suárez, entre otros.

El León de Collao quiere romper los esquemas en su retorno a la categoría de honor, en la que no jugada desde 2008, y el gerente deportivo del club, Aiderson Abreu, cuenta el secreto para realizar fichajes de calidad.

Ídolo de Concepción frena locura por “Lilácticos”: “Que no sea un veranito y en dos años desaparecemos otra vez”

ver también

Ídolo de Concepción frena locura por “Lilácticos”: “Que no sea un veranito y en dos años desaparecemos otra vez”

El secreto del éxito del Conce para romper el mercado

El líder de los fichajes del Conce conversó con La Tercera y explicó el método que están utilizando para armar el plantel que lidera el entrenador Patricio Almendra.

“Durante el año la secretaria técnica va recaudando información en función de los escenarios. En este minuto, la secretaría técnica sigue cinco países más las referencias de otros países que nos llegan“, dijo Abreu.

Los hinchas del Conce acompañaron a su equipo en el ascenso. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Los hinchas del Conce acompañaron a su equipo en el ascenso. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Publicidad

Además, explicó el caso del arquero César Dutra, quien llegó tras su paso por Boavista de Portugal: “César nos llegó a través de un agente. Lo evaluamos, conversamos con él, vimos que era posible y logramos concretarlo“.

Por último, Aiderson Abreu indicó que esperan tener un crecimiento económicos, gracias a que los hinchas acompañan al equipo en el estadio y por su nuevo estatus de club de Primera.

“Estimamos tener un aumento en los ingresos, también. Se está haciendo un buen trabajo a nivel comercial, sumado al del resto de los pilares que integran el club”, cerró.

Publicidad
“Firma por un año, con opción a otro”: Concepción sigue on fire y ficha a viejo conocido como “liláctico”

ver también

“Firma por un año, con opción a otro”: Concepción sigue on fire y ficha a viejo conocido como “liláctico”

Lee también
Poda masiva en Everton: Cortan a 12 jugadores antes del Año Nuevo
Mercado de fichajes 2026

Poda masiva en Everton: Cortan a 12 jugadores antes del Año Nuevo

ANFP presenta el balón oficial 2026 con tecnología FIFA Quality PRO
Campeonato Nacional

ANFP presenta el balón oficial 2026 con tecnología FIFA Quality PRO

El once ideal del Súper Deportes Concepción lleno de fichajes
Mercado de fichajes 2026

El once ideal del Súper Deportes Concepción lleno de fichajes

El fin de una era: Audax cambia de auspicio en camiseta tras 10 años
Chile

El fin de una era: Audax cambia de auspicio en camiseta tras 10 años

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo