Liga de Primera 2026

Tabla de posiciones: Deportes Limache derrota a Huachipato y se pone como puntero absoluto

El cuadro dirigido por Rivero venció a Huachipato y sigue invicto. Colo Colo es el único equipo que puede desplazarlos de la cima, por ahora.

Por Jose Arias

El Tomate al alza.
El Tomate al alza.

Empieza a tomar forma. La Liga de Primera 2026 se pone entretenida, con equipos que destellan en lo más alto de la tabla, mientras que otros, sorpresivamente, empiezan a morderse las uñas por lo escuálido de sus puntos.

En esta jornada de sábado, Deportes Limache y Huachipato tenían un particular encuentro. Ambos equipos han tenido un gran comienzo este 2026 y pretendían seguir en esa misma ruta.

Mientras Limache llegaba invicto, sorpresivamente, Huachipato había comenzado con una derrota en el torneo, pero, después de eso, sólo conoció de victorias. De hecho, con nueve puntos en la tabla de posiciones, podía asegurar la permanencia en la cima por una semana. Sin embargo, cosas pasaron.

Limache puntero

El fútbol chileno tiene un nuevo puntero absoluto. Se trata de Deportes Limache, equipo dirigido por Víctor Rivero, que consiguió hacer valer su localía y vencer a Huachipato en la jornada de este sábado.

Los goles fueron obra de Jean Meneses (16′), Yerko González (52′) y Vicente Álvarez (86′), lo que permitió que en el Gustavo Ocaranza primara el Tomate Mecánico. Con un 3-0 arriba, los limachinos comprobaron la fortaleza que significa para ellos hacer de locales en su cancha.

De esta forma, Deportes Limache queda primero absoluto de la Liga de Primera 2026, dejando a Huachipato entre los equipos del grupo de avanzada, con nueve puntos. Eso sí, Colo Colo podría arrebatarle la cima al cuadro tomatino, en caso de vencer a la Universidad de Chile en el Superclásico de este domingo.

Deportes Limache… ¿La sorpresa del torneo? | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

