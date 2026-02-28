Este lateral derecho formado en las inferiores de la U de Chile que llegó a debutar en el primer equipo fue uno de los bombazos del mercado de fichajes en la Segunda División Profesional. Se trata de un futbolista de 24 años que sumó 20 partidos en el Romántico Viajero.

Pero también fue muy castigado por las lesiones y estuvo casi dos años sin sumar acción. Las referencias son para Daniel Navarrete, marcador de punta que estuvo cedido en A.C. Barnechea y que en diciembre del año pasado terminó su vínculo con el Bulla.

Dos lesiones largas le impidieron sumar más rodaje profesional e incluso pensó en el retiro. Pero el fútbol le puso enfrente una nueva oportunidad: fue anunciado como refuerzo del Real San Joaquín, que disputará la Liga 2D. Es decir, la tercera categoría del fútbol chileno.

Daniel Navarrete tendrá otra oportunidad en el fútbol profesional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De hecho, recibió un tierno mensaje del experimentado golero Cristián Campestrini, con quien compartió en el Barne. “El mayor de los éxitos, Dani. ¡Qué lindo verte nuevamente en cancha!”, le escribió el argentino a Navarrete. También fue felicitado por Gonzalo Tapia, delantero de Palestino.

Navarrete no fue el único ex azul que anunció el equipo de la región Metropolitana. También ratificaron el arribo de Nicolás Forttes, un extremo proveniente de Santiago Morning. Y el de Luis Farías junto a algunas renovaciones de contrato.

Daniel Navarrete dejó atrás su paso por la U de Chile, aunque evidentemente tiene gratitud por la institución que lo formó y lo hizo darse a conocer profesionalmente. Aunque probablemente su historia con el Bulla no terminó como hubiera imaginado, a veces dar un paso o dos hacia atrás sirve para el impulso.

Eso mismo pretende Navarrete, quien también recibió el respaldo del zaguero central Bastián Ubal, otro jugador surgido en las inferiores de Universidad de Chile. Aunque llegó como agente libre a la Universidad de Concepción y fue clave en el título de la Primera B 2025.

“Todo el éxito del mundo, hermanito”, posteó Ubal, quien también pasó por los Huaicocheros y por Santiago Morning. En cuanto al primer contrato profesional, Real San Joaquín aseguró al golero haitiano Saul Rutherley, quien en la campaña pasada dejó una atajada espectacular que sacó aplausos de los futboleros en Chile.

