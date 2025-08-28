ver también Tiene 17 años y debutó en Melipilla: “A los 14 me vino a buscar la Católica y me diagnosticaron cáncer”

Este portero haitiano sorprendió al aparecer como titular en su debut profesional en el fútbol chileno. Aunque lleva tiempo dedicado a eso. Se trata de Andy Saúl, un golero que pertenece a los registros de Real San Joaquín y que todavía digiere su estreno en un primer equipo.

Saúl fue titular en el encuentro que el cuadro del sur de la capital le ganó a Deportes Rengo. Pero no sólo eso: dejó una atajada espectacular cuando el cronómetro marcaba el cuarto de hora en el segundo tiempo. Habitualmente es Elías Hartard quien custodia ese arco.

Pero ante el cuadro renguino, el entrenador Jaime Lizama sorprendió a varios con su elección. Apostó por este meta nacido el 2004, quien pudo colaborar para una gran victoria. Lo hizo con una volada espectacular. Y además, se quedó con la pelota de un remate con veneno.

Esa contención no pasó inadvertida para el relator del partido. “Qué tapadón, hermano. Tapó la pelota de manera espectacular. Qué maravilla de tapada. Atrapó el balón. Nada de botes”, expuso en su narración Tito Garrido, uno de los sorprendidos por esa muestra de calidad del centroamericano.

Fue la primera vez de este golero, quien todavía no cuenta con la nacionalidad chilena, en el Real San Joaquín. Justo en una victoria trascendente para el cuadro azul, que logró salir de la zona de descenso y metió allí a Santiago City. Un alivio gigante para el equipo cuyo uniforme se asemeja mucho al de la Sampdoria de Italia.

“La idea es seguir sumando para escalar unos puestitos. Fue un partido difícil, con uno menos se nos vinieron. Gracias a dios pudimos controlar el partido, hace rato que no ganábamos. Esto sirve mucho para unir al grupo”, apuntó Javier Maulén, autor del gol de la victoria para el Real San Joaquín. Hubo una porción importante de la victoria en esa volada extraordinaria de Andy Saúl.

Andy Saúl, el portero haitiano que debutó en el fútbol chileno con una volada feroz

Andy Saul es un portero nacido en 2004 que este año tuvo que cambiar de club en el fútbol chileno. Pertenecía a los registros de Deportes Recoleta, pero como el trámite de su nacionalización sigue estancado, no pudo hacerse un espacio en el plantel estelar del cuadro textilero para la apasionante Liga de Ascenso.

Por eso mismo, el Reco lo dejó en libertad de acción. La escuadra dirigida por Luis Landeros tiene en su plantilla al prometedor arquero chileno Jaime Vargas, quien ya fue convocado a algún microciclo de la Roja. Y entre José Narr junto a Esteban Kirkman tenían cubierto el lugar.

Como vislumbraba pocas opciones y sin un contrato profesional que le asegurase estabilidad, Andy Saúl emigró una categoría más abajo. A La Liga 2D, donde ya dio muestras de sus condiciones. Habrá que ver si Lizama confirma como titular al golero haitiano en la fecha 19, donde Real San Joaquín visitará a Brujas de Salamanca.

