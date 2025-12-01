¡Duro golpe! Plataforma que emite fútbol chileno anuncia fin inmediato de sus transmisiones

Una dura noticia se dio a conocer la noche de este domingo 30 de noviembre por parte de laemisora poseedora de los derechos de transmisión de la Segunda División Profesional,plataforma conocida como La Liga 2D y que desde 2024 emitía en exclusiva los partidos de la categoría.

Esto, porque a través de sus redes sociales, la emisora anunció el fin de la plataforma a partir de este lunes 1 de diciembre , apenas un día después de transmitir sus últimos encuentros correspondientes a la fecha 26 del torneo 2025 de la división.

El mensaje publicado en redes sociales

Mediante sus redes sociales y también a través de boletines enviados a sus suscriptores, La Liga 2D difundió un comunicado titulado: “UN MENSAJE IMPORTANTE DESDE LA PLATAFORMA LA LIGA 2D”.

En el documento se informó lo siguiente: “La plataforma llegará a su fin a partir del 1 de diciembre de 2025. Dejaremos de transmitir contenido en vivo desde esa fecha y el contenido bajo demanda (VOD) estará disponible sólo hasta el 18 de diciembre de 2025”.

Posteriormente, y tras asegurar que esperan que “la experiencia cierre de la mejor manera posible”, añadieron que todas las suscripciones activas fueron canceladas automáticamente, de modo que “no se generen nuevos cargos sin que los usuarios tengan que realizar ninguna gestión adicional”.

Finalmente, el comunicado concluye agradeciendo el tiempo y la confianza de sus usuarios por “haberlos acompañado durante este camino”.

Esta noticia deja en el aire lo que ocurrirá con las transmisiones de los partidos de la Segunda División Profesional a partir de la próxima temporada, especialmente en un contexto donde la propia categoría vive días de incertidumbre dentro de la ANFP y su continuidad, según han señalado los propios clubes participantes, estaría en riesgo.

