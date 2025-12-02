Deportes Concepción vs Cobreloa: ¿Quién es el favorito en la ida según las apuestas?

Lilas y Zorros se enfrentan por el segundo y último ascenso al Campeonato Nacional, y así se mueven las apuestas para el primer duelo de la serie.

Deportes Concepción y Cobreloa disputarán la final de la Liguilla de Ascenso 2025 por el segundo y último boleto al Campeonato Nacional de la próxima temporada. Los Lilas se mantienen invictos en esta segunda parte de la Primera B, luego de eliminar a Antofagasta y Deportes Copiapó, mientras que los Zorros dejaron en el camino a Santiago Wanderers y San Marcos de Arica.

El primer duelo entre el Conce y el Naranja se jugará este miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas de Chile, en el Ester Roa. Con este contexto, repasamos los antecedentes recientes de ambos equipos y lo que indican las cuotas sobre el favorito en la ida.

Apuestas al resultado del partido de Deportes Concepción vs Cobreloa

Deportes Concepción 2.19 Empate 2.95 Cobreloa 3.50

Deportes Concepción es el favorito en la ida ante Cobreloa

Deportes Concepción ha mostrado un gran rendimiento en la Liguilla de Ascenso, manteniéndose invicto en sus cuatro partidos, con dos triunfos en sus dos presentaciones como local.

Los Lilas registraron 12 victorias en sus 30 encuentros de la Primera B, y ganaron siete de sus 15 juegos en casa, uno de ellos precisamente ante el cuadro loíno.

Cobreloa, por su parte, ha sido irregular como visitante: perdió seis de sus 15 partidos en dicha condición. Además, no logró ganar en sus dos duelos de eliminación fuera de casa, igualando ante Wanderers y cayendo en Arica frente a San Marcos.

Los empates de Concepción y Cobreloa

El Conce registró siete empates en sus 30 partidos de la Liga de Ascenso: cinco como local y dos como visitante. De todas formas, igualó en sus dos salidas del Ester Roa durante la Liguilla.

Cobreloa, por su parte, sumó ocho empates en la Primera B, divididos en cuatro de local y cuatro de visita. Además, igualó ambos duelos de cuartos de final frente a Santiago Wanderers y se impuso por penales en el encuentro de vuelta.

Cobreloa va por el batacazo en el Ester Roa

El Minero ganó 14 de los 30 choques de la Primera B, nueve de local y solo cinco de visitante. Aunque no es favorito, debe tener en cuenta que superó al Lila por 2-1 en el Estadio Zorros del Desierto, donde se definirá la serie. A su vez, el Conce registró tres derrotas en su casa en el 2025.

