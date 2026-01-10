Pronósticos Inter vs Napoli: el líder pone a prueba su racha ante el último campeón

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en el partido de Inter vs Napoli en la jornada 20 de la Serie A de Italia.

Inter de Milán lidera la Serie A con 42 puntos y pondrá a prueba su racha de seis victorias consecutivas ante el vigente campeón, Napoli. El conjunto napolitano llega tras igualar ante el Verona, un resultado que los dejó a cuatro unidades de la cima, convirtiendo este duelo en una cita clave para el futuro del Scudetto.

Antes del pitazo inicial, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Inter vs Napoli

Anotará o conseguirá una asistencia: Lautaro Martínez 1.83 Tiros de esquina de Inter: Más de 5.5 2.10 Remates a puerta de Scott McTominay: Más de 0.5 2.25

Lautaro Martínez, el goleador de la Serie A

Lautaro Martínez atraviesa, nuevamente, una temporada brillante con el Inter: suma seis goles y dos asistencias en sus últimos seis partidos de liga. Actualmente lidera la tabla de goleadores con 10 conquistas y suma cuatro pases de gol. Cabe destacar que, desde que viste la camiseta nerazzurra, el delantero argentino ya le ha marcado cinco veces al Napoli.

Anotará o conseguirá una asistencia: Lautaro Martínez – 1.83 en bet365

Inter, líder en las estadísticas de córners a favor

El conjunto nerazzurro lidera las estadísticas de córners a favor en el certamen italiano. Su promedio de ejecuciones desde la esquina es de 6,94 por partido y, en ocho de sus nueve encuentros como local, superó la barrera de los cinco lanzamientos desde el banderín.

Tiros de esquina de Inter: Más de 5.5 – 2.10 en bet365

McTominay, el mediocampista con gol de Napoli

En sus últimos tres partidos, Scott McTominay realizó al menos un disparo a puerta. En uno de esos juegos, remató a portería dos veces.

Tiene 17 tiros al arco en 17 encuentros de Serie A y cuatro en seis compromisos de UEFA Champions League.

Remates a puerta de Scott McTominay: Más de 0.5 – 2.25 en bet365

Cuotas en Inter vs Napoli

