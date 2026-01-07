Pronósticos Arsenal vs Liverpool: picks y claves en el juego del líder contra el último campeón

RedGol te indica los pronósticos deportivos destacados para apostar en Arsenal vs Liverpool por la fecha 21 de la Premier League 2025/26.

Este jueves 8 de enero, a las 17:00 horas de Chile, el Arsenal recibirá al Liverpool por la fecha 21 de la Premier League 2025/26, en un partido clave para que los Gunners mantengan su ventaja en la cima y refuercen su condición de grandes favoritos al título.

Los datos previos a tener en cuenta: los de Mikel Arteta suman cinco victorias consecutivas en la liga, incluida la gran actuación ante el Aston Villa en el último partido de 2025. Los Reds, por su parte, encadenan ocho encuentros sin derrotas en el certamen, aunque solo la mitad terminaron en triunfo. Actualmente, se ubican cuartos, a 14 puntos del líder.

Con este escenario y considerando las estadísticas recientes de ambos equipos, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Liverpool

Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Anotará o conseguirá una asistencia: Martin Ødegaard 2.25 Tiros de esquina de Liverpool: Más de 3.5 1.80

La tendencia y la apuesta a que marquen ambos

La capacidad ofensiva de ambos equipos es innegable, y esto se refleja en una clara tendencia: en cinco de los últimos seis partidos del Arsenal, anotaron ambos conjuntos. A su vez, en cinco de los siete encuentros más recientes del Liverpool en la Premier League, también marcaron los dos equipos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Martin Ødegaard engrosa sus números

Martin Ødegaard ha comenzado a influir más en el juego de los Gunners y lleva tres juegos siendo fundamental para conseguir la victoria. El noruego de 27 años marcó un gol ante Brighton y dio dos asistencias: frente a Aston Villa y Bournemouth.

Anotará o conseguirá una asistencia: Martin Ødegaard – 2.25 en bet365

Más de tres córners para los Reds

Los Reds cuentan con el cuarto mayor promedio de tiros de esquina a favor como visitantes en el torneo inglés, con 5,3. En siete de las 10 actuaciones fuera de Anfield, registraron más de tres córners.

Tiros de esquina de Liverpool: Más de 3.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Liverpool

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Arsenal vs Liverpool: últimos partidos