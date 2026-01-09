Pronósticos Tottenham vs Aston Villa: un equipo de Premier League queda en el camino

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Tottenham vs Aston Villa, por la tercera ronda de la FA Cup 2025/26.

Este sábado 10 de enero, a las 14:45 horas de Chile, Tottenham recibirá a Aston Villa en lo que podría ser uno de los partidos más atractivos de una jornada en la Premier League. Sin embargo, el escenario es otro, ya que se trata de la tercera ronda de la FA Cup y uno de los dos equipos quedará eliminado de manera temprana.

Los Spurs acumulan tres encuentros sin triunfos, con dos empates y una derrota reciente ante Bournemouth. Los Villanos, por su parte, habían encadenado 11 victorias consecutivas entre todas las competencias hasta sufrir un duro golpe ante Arsenal. Pese a ello, se recuperaron con un triunfo 3-1 sobre Nottingham Forest y luego igualaron frente a Crystal Palace.

Tomando los datos recientes de los equipos y su desempeño sobre el campo, nuestro analista te presenta los tres pronósticos destacados para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Tottenham vs Aston Villa

Doble oportunidad: Empate o Aston Villa + Total de goles: Más de 1.5 1.86 Anotará o conseguirá una asistencia: Ollie Watkins 2.05 Remates a puerta de Randal Kolo Muani: Más de 0.5 1.83

Aston Villa llega con mejores números que Tottenham

Aston Villa ganó 11 de sus últimos 14 encuentros, con una sola caída y un empate restante. En 12 de los 13 duelos en los que no perdió, el marcador registró al menos dos goles.

Tottenham suma tres caídas y dos empates en sus seis presentaciones más recientes. En cuatro de esos cinco juegos que no ganó, hubo dos tantos o más.

Doble oportunidad: Empate o Aston Villa + Total de goles: Más de 1.5 – 1.86 en bet365

Buena racha para Ollie Watkins

Ollie Watkins anotó cuatro goles y dio una asistencia en sus últimos cinco juegos de Premier League. Había marcado otros tres tantos anteriormente en la liga, aunque no ha sido determinante en las otras competiciones.

El artillero registra tres goles ante Tottenham en su carrera: todos en casa de los Spurs.

Anotará o conseguirá una asistencia: Ollie Watkins – 2.05 en bet365

Kolo Muani necesita ser protagonista

Randal Kolo Muani no ha tenido el rendimiento esperado con los Spurs, pero el duelo ante el Aston Villa aparece como una buena oportunidad para revertir su situación. El delantero francés suma dos goles y dos asistencias en 20 apariciones con el club.

Además, en dos de sus últimas tres titularidades como local, logró al menos un remate entre los tres palos.

Remates a puerta de Randal Kolo Muani: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Tottenham vs Aston Villa

Historial de Tottenham vs Aston Villa: últimos partidos