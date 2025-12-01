En Chile sabemos que Manuel Pellegrini es un gran entrenador, que ha logrado muchas coas en Europa y que el público del Betis lo adora. A pesar de eso, todo lo que uno imagina se queda corto.

Así lo reflejó Claudio Bravo, que tuvo la fortuna de trabajar con el Ingeniero en el cuadro andaluz y dio luces de que la admiración hacia su trabajo por parte del club es enorme.

“Lo felicito por la carrera que ha hecho, renovó con el Betis porque lo ha hecho increíble”, señaló en conversación con T13.

¿Estadio Manuel Pellegrini?

De hecho, medio en broma y medio en serio señaló que su nombre quedará grabado con letras de oro en la institución de Sevilla. “Está a nada de que le pongan el nombre al estadio del Betis Manuel Pellegrini”, indicó.

Actualmente el nombre del recinto del Betis es Benito Villamarín, presidente de la institución entre los años 1955 y 1965. El estadio pasó a ser de propiedad del club bajo su mandato, en 1960.

Actualmente el recinto entró en remodelación por dos años, por lo que Bravo seguramente se refiere a que puede ser renombrado tras su reapertura.

Además, el ex meta destaca que todo lo conseguir es gracias a su manera de afrontar el trabajo en la escuadra verdiblanca, en la que ha conseguido logros a nivel nacional como la Copa del Rey e internacional al ser finalista de la Conference League.

“Creo que son cosas que se ha ganado con su orden, caballerosidad, profesionalismo y con trabajo. Es su manera de ser, es especial, respetado en donde le ha tocado trabajar”, señaló Bravo.

Pellegrini renovó con la escuadra del Betis por un año más, por lo que podría estar hasta mediados del 2027 dirigiendo al club.