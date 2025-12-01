Es tendencia:
Selección chilena

Claudio Bravo entrega una gran noticia a la selección chilena por Pellegrini: “Está la semilla de ilusión”

A pesar de la renovación en Betis, Claudio Bravo asegura que igual existe la opción de que Pellegrini pueda llegar a la selección chilena.

Por felipe escobillana

Bravo conversa constantemente con Manuel Pellegrini
Manuel Pellegrini renovó contrato con el Betis por todo el 20207 y pareciera que es lo aleja de la selección chilena. Sin embargo, hay una cláusula que le permite abandonar el cuadro español para ir a la Roja.

De hecho es el deseo del estratega, quien ha señalado en más de una ocasión que su gran deseo es llevar a Chile a una Copa del Mundo.

Bravo abre la opción de Pellegrini a la selección chilena

Ahora fue Claudio Bravo el que deja la puerta abierta para que eso suceda, asegurando que la comunicación con el entrenador chileno es permanente.

Manuel Pellegrini sigue siendo una opción latente para la selección chilena

Suelo hablar con Manuel muy seguido y conozco cómo funciona, cómo él piensa”, indicó en primera instancia en una conversación con T13.

Agregó que si bien “al día de hoy se ve lejana la posibilidad”, sus charlas lo llevan a pensar de manera optimista: “Está esa semilla de ilusión de tenerlo trabajando en nuestra selección”.

Agrega el ex portero que Pellegrini “es de las personas más importantes de nuestro fútbol, qué mejor que él sea el técnico de nuestra selección en un futuro no muy lejano”.

La selección chilena no jugará nada oficial hasta el 2027, cuando recién comience a preparar el camino para las eliminatorias y la Copa América del 2028.

Por lo mismo es que Pellegrini entiende que hay margen de tiempo para ver si puede llegar al banquillo de la selección chilena, que vaya de la mano de un proyecto serio de los dirigentes.

