Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

Sobre Milad, Mayne-Nicholls y la selección: Sergio Jadue deja la grande por polémicos dichos contra el fútbol chileno

El ex Presidente de la ANFP participó en podcast y reveló los males que enfrenta el balompié nacional.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Sergio Jadue alertó sobre la crisis que enfrenta el fútbol chileno
© Andrés Piña/PhotosportSergio Jadue alertó sobre la crisis que enfrenta el fútbol chileno

Sergio Jadue reapareció en medio de su estadía por Miami y ahora lo hizo para participar en reconocido podcast. El ex Presidente de la ANFP habló de todo y contó cómo fue el caso FIFA GATE que lo mantiene hace más de 10 años fuera del país. 

Así lo reveló T13 en el programa “Micrófono Abierto” donde mostraron un extracto de la entrevista del ex mandamás de Unión La Calera. “Aparece Conversando de todo y refiriéndose a lo que ocurrió hace 10 años con el FIFA GATE”, detallaron. 

Ex seleccionado chileno se burla de Pablo Milad y lo compara sin asco con Sergio Jadue: “Por las mentiras…”

ver también

Ex seleccionado chileno se burla de Pablo Milad y lo compara sin asco con Sergio Jadue: “Por las mentiras…”

En el compacto se le ve de buen ánimo a Jadue y disfrutando del clima de la ciudad ubicada en Florida. Localidad en la que se mantiene hasta el día de hoy como colaborador del FBI por el escándalo que estalló en 2015 por sobornos, fraudes y lavado de dinero. 

Participé en un esquema que era habitual en el fútbol… Que sigue pasando, y va a seguir pasando”, reveló el ex dirigente en el extracto que mostró la señal de Canal 13. “Fue muy difícil en un principio. Vine a Estados Unidos. Me hice responsable de mis actos. La FIFA me sancionó. Yo voy a responder por mí”, agregó. 

¿Qué dijo Sergio Jadue?

En el breve compacto además se aprecian fuertes confesiones del dirigente que hoy sigue con su vida en Miami. “Estoy arrepentido de muchas cosas. ¿Las volvería a hacer? Por supuesto que no. ¿Estoy orgulloso de todo lo que hice en mi vida? Por supuesto que no”, recalcó. 

“Me dijo que era un viejo…”: Milton Millas revela mediática pelea con Sergio Jadue

ver también

“Me dijo que era un viejo…”: Milton Millas revela mediática pelea con Sergio Jadue

Ahora la cuenta de Europa Radio Beat, que está a cargo del mencionado podcast ha compartido varios extractos de lo que fue la entrevista con Sergio Jadue. 

Publicidad
Sergio Jadue reapareció en podcast “De qué lado estás” y disparó contra todos

Sergio Jadue reapareció en podcast “De qué lado estás” y disparó contra todos

En los compactos apunta a la crisis del fútbol chileno, también se refiere contra Pablo Milad y Harold Alfred Mayne-Nicholls. Ni la selección se salvó ya que también abordó las críticas que lanzó Christiane Endler. En total será una hora de conversación y que saldrá a la luz el 19 de diciembre, ya que en dicha fecha se publica oficialmente el podcast. 

Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida. Pero para caerse hay que volar”, remató Jadue. 

Publicidad
Lee también
Ex seleccionado se burla de Pablo Milad y lo compara con Sergio Jadue
Chile

Ex seleccionado se burla de Pablo Milad y lo compara con Sergio Jadue

Endler hace pedazos a Sergio Jadue como dirigente: "Quedó debiendo..."
Chile

Endler hace pedazos a Sergio Jadue como dirigente: "Quedó debiendo..."

Milton Millas relata pelea con Jadue: "Me dijo que era un viejo..."
Chile

Milton Millas relata pelea con Jadue: "Me dijo que era un viejo..."

Tabla: Audax se mete en Sudamericana y deja colgando a Colo Colo
Campeonato Nacional

Tabla: Audax se mete en Sudamericana y deja colgando a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo