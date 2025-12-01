Sobre Milad, Mayne-Nicholls y la selección: Sergio Jadue deja la grande por polémicos dichos contra el fútbol chileno

Sergio Jadue reapareció en medio de su estadía por Miami y ahora lo hizo para participar en reconocido podcast. El ex Presidente de la ANFP habló de todo y contó cómo fue el caso FIFA GATE que lo mantiene hace más de 10 años fuera del país.

Así lo reveló T13 en el programa “Micrófono Abierto” donde mostraron un extracto de la entrevista del ex mandamás de Unión La Calera. “Aparece Conversando de todo y refiriéndose a lo que ocurrió hace 10 años con el FIFA GATE”, detallaron.

En el compacto se le ve de buen ánimo a Jadue y disfrutando del clima de la ciudad ubicada en Florida. Localidad en la que se mantiene hasta el día de hoy como colaborador del FBI por el escándalo que estalló en 2015 por sobornos, fraudes y lavado de dinero.

“Participé en un esquema que era habitual en el fútbol… Que sigue pasando, y va a seguir pasando”, reveló el ex dirigente en el extracto que mostró la señal de Canal 13. “Fue muy difícil en un principio. Vine a Estados Unidos. Me hice responsable de mis actos. La FIFA me sancionó. Yo voy a responder por mí”, agregó.

¿Qué dijo Sergio Jadue?

En el breve compacto además se aprecian fuertes confesiones del dirigente que hoy sigue con su vida en Miami. “Estoy arrepentido de muchas cosas. ¿Las volvería a hacer? Por supuesto que no. ¿Estoy orgulloso de todo lo que hice en mi vida? Por supuesto que no”, recalcó.

Ahora la cuenta de Europa Radio Beat, que está a cargo del mencionado podcast ha compartido varios extractos de lo que fue la entrevista con Sergio Jadue.

Sergio Jadue reapareció en podcast “De qué lado estás” y disparó contra todos

En los compactos apunta a la crisis del fútbol chileno, también se refiere contra Pablo Milad y Harold Alfred Mayne-Nicholls. Ni la selección se salvó ya que también abordó las críticas que lanzó Christiane Endler. En total será una hora de conversación y que saldrá a la luz el 19 de diciembre, ya que en dicha fecha se publica oficialmente el podcast.

“Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida. Pero para caerse hay que volar”, remató Jadue.

