El fútbol chileno ha ido de fracaso en fracaso en los últimos años y la gran cara de las derrotas es el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien lidera los destinos del balompié nacional.

El mandamás de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional dio una larga entrevista a The Clinic, donde defendió su gestión y enumeró las situaciones positivas que se han logrado bajo su dirección.

Milad insiste que dejará un “legado” en el fútbol chileno cuando termine su gestión, la cual concluirá en 2026, debido a que avisó que no irá a la reelección.

Nicolás Péric compara a Pablo Milad con Sergio Jadue

Las palabras de Pablo Milad fueron analizadas por el ex seleccionado chileno Nicolás Peric, quien en su calidad de comentarista de radio Pauta se lanzó contra el directivo.

El ex arquero de la Roja criticó los dichos del curicano y lo comparó con el peor presidente en la historia de la ANFP, Sergio Jadue, debido a que señaló que ambos mienten.

Nicolás Peric criticó a Pablo Milad, Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Esta entrevista es al nivel de Sergio Jadue por las mentiras. ¿Qué le pasó a Pablo Milad para decir esto? ¿Por qué lo dijo? Me sorprende realmente, no la había escuchado“, declaró el Loco Peric.

“No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es una locura”, cerró Peric tras escuchar que Milad insiste que le dejará un legado al fútbol chileno.