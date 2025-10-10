Para el ambiente futbolero nacional, el gran responsable de la crisis que vive nuestro balompié tiene nombre y apellido: Pablo Milad. Desde su llegada a la presidencia de la ANFP a mediados del 2020, se suman la cantidad de fracasos deportivos a su haber.

Sin embargo, lejos de hacer una autocrítica por la situación estructural del fútbol chileno, el dirigente curicano insiste en que su mandato dejará “un legado” para el futuro. Así lo volvió a ratificar en conversación con el podcast El Gerente, de The Clinic.

Aunque quizás lo más llamativo de la charla es que Milad le puso fecha definitiva a su salida de la ANFP, además de señalar las principales acciones que realizará antes de acabar con su mandato de seis años, entre ellas la separación de la Federación de Fútbol.

Pablo Milad pone fecha a su salida de la ANFP

Ante la interrogante de si no se presentará a la reelección para el próximo proceso que arrancará en noviembre del 2026, el también vicepresidente de Conmebol confirmó que “yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas“, para luego apuntar sobre lo que hará hasta esa fecha.

“Lo más importante es cumplir los objetivos que me propuse, que es separar la Federación de Fútbol de la ANFP, crear esta sociedad anónima deportiva de la ANFP y dejar todos los sistemas de control interno, de los cambios que hemos hecho, que son bastantes pero no se dicen porque no son noticia”, agregó Milad.

Sobre un balance de su gestión, el curicano indica que “ya vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho estos años, porque cuando le va mal a la selección pone un manto oscuro de que no se ha hecho nada por cambiar esto“.

El “legado” del curicano en Quilín

Pablo Milad es presidente del fútbol chileno desde el 30 de julio del 2020. Durante su mandato ocurrieron los siguientes acontecimientos.

Selección Chilena Masculina fuera del Mundial Qatar 2022 y 2026

Selección Chilena Masculina eliminada de Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024

Selección Chilena Femenina fuera del Mundial Australia 2023

Selección Chilena Femenina en Copa América: 5° en Colombia 2022 y 6° en Ecuador 2025

Selección Chilena Masculina Sub 20 fuera de Mundial Argentina 2023

Selección Chilena Masculina Sub 20 eliminada del Mundial Sub 20 Chile 2025

Selección Chilena Masculina Sub 17 fuera del Mundial Indonesia 2023

Selección Chilena Femenina Sub 20 fuera del Mundial Costa Rica 2022 y Colombia 2024

Selección Chilena Femenina Sub 17 fuera del Mundial República Dominicana 2024 y Marruecos 2025

Lo único positivo que se logró a nivel de selecciones para la era Milad fueron las clasificaciones para el Mundial Femenino Sub 17 India 2022 y el Mundial Masculino Sub 17 Qatar 2025.