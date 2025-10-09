Siguen los coletazos por la eliminación de la selección chilena en el Mundial Sub 20. Es que la caída por 4-1 ante México solo profundizó la crisis del balompié nacional y del proceso de Nicolás Córdova.

El DT terminó de la peor forma su ciclo con la Rojita y la situación se acrecentó con los dichos contra la ANFP. Los que se dieron tras el pitazo final en el Estadio Elias Figueroa en Valparaíso.

“Esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy. Pero he pedido un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer”, lamentó Córdova.

Palos que hicieron eco justamente en la ANFP, a quien apuntó directamente por no tener el respaldo que necesitaba para el Mundial. El tema es que ahora fue Pablo Milad quien sacó la voz para repasar los dichos de Nicolás Córdova.

¿Qué dijo Pablo Milad sobre Nicolás Córdova?

Ante los dichos de Nicolás Córdova, este jueves Pablo Milad decidió responder al entrenador de la Roja Sub 20. “Hace dos años le pasó a Argentina lo mismo que a nosotros (fueron eliminados por Nigeria en Octavos de Final). No es justificación, pero es para comparar que no es un hecho aislado en Chile que ha sucedido esto”, respondió de entrada en conversación a The Clinic.

Tras ello, apuntó a las declaraciones de Nicolás Córdova y su autocrítica por el bajo rendimiento en el Mundial Sub 20. “Eso es netamente personal, el ser autocrítico o no. (…) El trabajo que se ha llevado a cabo ha ido creciendo en lo físico, en el trabajo de los jugadores, en su mentalidad. Los rendimientos en sí no han sido los esperados. Pero esto es un proceso”, aseguró el mandamás de Quilín 5635.

Ahora sobre la “falta de apoyo” que acusó Córdova, el tono cambió radicalmente en Pablo Milad. Por lo que dejó en claro que el mismo entrenador aclarará sus dichos sobre la actual gestión de la ANFP.

“Me gustaría saber cuál (fue la falta de apoyo). Él me dijo que no fue lo que quiso decir, que era más de los clubes. Eso ya lo dirá públicamente, qué fue lo que nosotros no le dimos. Tengo conciencia que dimos todo lo que pidieron, absolutamente todo. Incluso ocuparon un complejo que no hemos inaugurado antes, le dimos todo. Bajo esa mirada tengo la tranquilidad, mi directorio y yo, que dimos todo”, sentenció.

