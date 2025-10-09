La frase de Nicolás Córdova sobre las métricas sigue trayendo polémica en el Mundial Sub 20. La selección de Chile quedó eliminada sin pena ni gloria tras ser goleada por México y todos los dardos apuntaron al DT.

Su famosa frase trajó coletazos, pero a la hora de evaluar las características y registros de sus jugadores, aún se puede sacar algo positivo. Así lo dejó en claro el prestigioso sitio Sofascore, en relación a los mejores evaluados de Chile.

De un equipo eliminado con tres de cuatro partidos perdidos, hay cinco jugadores que destacó el sitio especialista en estadísticas de juego. Y de entrada, ninguno de ellos juega en un gran del fútbol chileno.

Los cinco mejores del Chile Sub 20 de Córdova

Según Sofascore, estos son los mejores evaluados en la selección de Chile Sub 20 en el Mundial: el primero es Lautaro Millán la joya de Independiente que fue llamada a la Roja adulta para el amistoso ante Perú.

Lautaro Millán en el reciente duelo de Chile Sub 20 /Photosport

Con nota 7.30, el nacido en Argentina pero chileno de corazón tuvo vistoso juego y sus características lo posicionaron como el mejor evaluado en la Rojita. Tras él viene el hombre de Limache, Agustín Arce (7.08).

Cerrando el podio nacional en Sofascore, Mario Sandoval sacó a relucir sus pergaminos en las inferiores de Audax Italiano y destacó como el tercer mejor chileno en el mundial. Obtuvo nota 7.07.

Chile eliminado ante México /Photosport

Finalmente, cierran el top 5 los acereros Sebastián Mella y Nicolás Cárcamo, con un registro de 6.98 y 6.90 respectivamente, dejando en alto el nombre de Huachipato en el Mundial Sub 20.

