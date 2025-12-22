“Gordito pero feliz”: Marcelo Morales enfrenta polémico episodio con Nicolás Córdova en la Roja

En su estadía en la selección chilena, Nicolás Córdova ha protagonizado diversos episodios polémicos. Pero uno de los más recordados tiene relación con Marcelo Morales y el momento en que lo dejó fuera del Sudamericano cuando el lateral era uno de los jugadores más regulares en la U y en la Liga de Primera.

El defensor quedó fuera del Sudamericano en 2024 y el motivo de la decisión de inmediato dividió las aguas. Es que se le liberó por tener alto el índice de grasa corporal. Incluso se deslizó que tras las celebraciones de año nuevo llegó a entrenar a Juan Pinto Durán con varios kilos sobre el límite.

Pero el tiempo pasó, y ahora el lateral del New York de la MLS decidió abordar en el tema pero a su modo. Es que ya dio por superada la situación y así lo comentó en el programa “Tercer tiempo” con Patricio Rubio y King Savage.

“Estuve en la selección y me liberaron de un panamericano. Salió en todos lados por índices de grasas altas”, comentó entre risas el “Shelo”. “Quedé como el ‘guatón morales’ jaja. Pero no importa, gordito pero feliz”, agregó el futbolista formado en la U y que tiempo después tuvo su revancha y hasta pudo sumar minutos en la Roja adulta.

Lo llamativo es que en el panel salió en su defensa Pato Rubio, que en su momento también fue duramente criticado por su condición física. “Esto es con la pelotilla. No pasa nada hermano”, recalcó el sempiterno goleador que ahora busca club para el 2026.

¿Qué pasa con Marcelo Morales?

El lateral nacido el 2003 tuvo un primer año más que complicado en el New York de la MLS. El defensa no pudo sumar los minutos esperados y hasta se especuló con una posible llegada a la U a préstamo para el 2026.

Sin embargo, el lateral confirmó que tiene contrato hasta 2027 y recalcó que su objetivo es sumarse al equipo estelar y afianzarse en Estados Unidos. “Terminé jugando como titular. Esperemos que el próximo año tenga más apariciones en el equipo”, expresó el defensa.

