Hace algunas semanas se supo que el nivel que ha mostrado Arnaldo Castillo en O’Higgins había llamado la atención del cuerpo técnico interino de la selección chilena. Que el ariete paraguayo nacionalizado chileno cautivó el paladar futbolístico de Nicolás Córdova.

Un futbolista de 28 años que tiene una larguísima estadía en el fútbol chileno, que conoce prácticamente en todas las categorías: llegó a las categorías formativas de Universidad de Concepción y en el primer equipo del Campanil. Jugó en Naval de Talcahuano, Deportes Iberia, Fernández Vial y Deportes Puerto Montt.

Con el arribo de Lucas Bovaglio, Castillo tuvo un segundo aire en el Capo de Provincia. Anotó un gol ante el Bahía de Brasil en aquella épica noche que consagró a Omar Carabalí en el arco del cuadro rancagüino. También dejó locos a varios expertos del fútbol brasileño.

Arnaldo Castillo llegó a O’Higgins en 2023. En la foto, celebra con Deportes Puerto Montt en 2021. (Hernan Contreras / Photosport).

Luego de la victoria ante Universidad Católica, Arnaldinho, como le dice cariñosamente parte de la parcialidad de O’Higgins, dejó un lindo mensaje para los fanáticos. También mostró alegría por superar a los Cruzados. “Feliz por esta victoria, la necesitábamos en el campeonato porque al final se estaba viendo algo que no era”, dijo Castillo.

Arnaldo Castillo en acción por O’Higgins de Rancagua, donde suma 16 goles en 94 partidos. (Jorge Loyola/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“El triunfo es lo que más importa, pero ahora a pensar en lo que se viene que es Tolima. El equipo demostró que está para pelear en los dos campeonatos, es lo que quería el profe”, agregó Arnaldo Castillo sobre el deseo que tenía el argentino Bovaglio.

ver también Bovaglio da lección anti lloriqueo a todo Chile en Copa Libertadores: “Estamos en el baile, hay que bailar”

Arnaldo Castillo, el delantero que atrae a la selección chilena y regalonea a los hinchas de O’Higgins

Arnaldo Castillo tiene chances de ser llamado a la selección chilena para los amistosos de marzo frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, pero su prioridad es la revancha de O’Higgins frente al Tolima por el boleto a la fase grupal de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

“Con esta victoria tenemos un plus de mucha energía para un partido difícil en la altura, pero estamos preparados para todo”, expresó Castillo sobre el 1-0 de los celestes ante la Católica gracias a ese gol de Bastián Yáñez tras un centro genial de Francisco González. Un pase a tres dedos muy preciso que el zurdo aprovechó.

Tweet placeholder

Tiene razón: Ibagué está a mil 285 metros sobre el nivel del mar. Por eso mostró total gratitud para los fanáticos que los acompañarán a Colombia. “Agradecemos por lo económico, al final los hinchas están gastando su plata para ir a vernos a nosotros”, manifestó el centrodelantero.

Publicidad

Publicidad

“El esfuerzo que está dando la gente y tratar de darles lo mejor, que es la victoria. Contento que nos vayan a apoyar donde sea que vamos”, finalizó Arnaldo Castillo, quien sabe que habrá un gran respaldo celeste, tal como ocurrió en esa mágica noche de Salvador de Bahía.

ver también Fue por años el más criticado en O’Higgins y maravilló a Rogerio Ceni: “Jugamos contra un 9 muy difícil y fuerte”

¿Cuándo juega la revancha O’Higgins vs Tolima en la Copa Libertadores 2026?

O’Higgins visitará a Deportes Tolima este miércoles 11 de marzo a contar de las 21:30 horas en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. En la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, el Capo de Provincia ganó 1-0 en El Teniente.

Publicidad

Publicidad

Así va O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

O’Higgins llegó a 9 puntos al cabo de 6 partidos en la Liga de Primera 2026 y le puso fin a una racha de tres derrotas en fila.