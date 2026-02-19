Es tendencia:
Fútbol Internacional

Fue por años el más criticado en O’Higgins y maravilló a Rogerio Ceni: “Jugamos contra un 9 muy difícil y fuerte”

El DT del Bahía, recordado por ser un arquero goleador, llenó de loas al centrodelantero celeste en Copa Libertadores.

Por Nelson Martinez

Triunfazo de O'Higgins en la Copa.
Triunfazo de O'Higgins en la Copa.

O’Higgins de Rancagua dio el batacazo en Copa Libertadores. Tras el triunfo ante Bahía, uno que se ganó los aplausos de la exigente hinchada celeste fue Arnaldo Castillo.

El delantero llegó en 2023 a Rancagua y ha sido por lejos el más criticado por su nivel. Sin embargo, el paraguayo nacionalizado chileno la siguió peleando y maravilló hasta a Rogerio Ceni, el DT de los brasileños.

“Tuvimos una primera parte desastrosa. Desde el principio, desde el primer saque, nos pusimos las cosas difíciles. El equipo de O’Higgins pudo haber marcado incluso más de un gol en el primer tiempo”, partió diciendo el ex portero goleador.

Rogerio Ceni y la locura por Arnaldo en O’Higgins

Tras caer ante O’Higgins en el duelo de ida por fase 2 de Copa Libertadores, Rogerio Ceni habló de las dificultades del Bahía con Arnaldo Castillo. El DT brasileño llenó de elogios al apodado “Arnaldo Nazario” en Rancagua.

Castillo y su revancha con La Celeste /Photosport

“Creo que tenemos que darle confianza a Gabriel Xavier (su defensa). Hoy (ayer) jugamos contra un 9 muy difícil de marcar: alto, fuerte y con un juego aéreo excelente”, dijo el DT.

Siguiendo con sus loas a Arnaldo Castillo, Rogerio Ceni dijo que el goleador de O’Higgins fue clave. Según su veredicto, en los celestes “lo aprovecharon mucho, porque cada vez que los presionábamos, le lanzaban un pase largo al 9″.

“(Gabriel Xavier, su defensa) Marcó a un jugador duro, difícil de marcar. Lógicamente, quizá no hizo un gran partido, pero es él quien jugará el próximo partido”, cerró.

