Por obligación, O’Higgins debe dar vuelta la página rápidamente para preparar el encuentro ante Colo Colo, pero todavía saborea el dulzor de una gran victoria internacional: los celestes superaron al Bahía de Brasil en la ida de la Fase 2 por la Copa Libertadores.

Un golazo de Francisco González desniveló el partido, que también tuvo un tanto anulado: el que anotó Arnaldo Castillo. “Me emocioné, marcar en una copa internacional con nuestra gente, pero al final la decisión la toma el árbitro. Quedé con un sabor amargo”, describió el ariete que fue titular en el duelo copero.

“Debo sacarme eso de la cabeza y seguir trabajando”, apuntó Castillo, quien de todas maneras quedó feliz por la presentación que tuvo el equipo adiestrado por Lucas Bovaglio. El Capo de Provincia fue superior a su escollo en El Teniente. Aunque no sacó mucha distancia en el marcador.

Felipe Faúndez, Francisco González y Arnaldo Castillo celebran el golazo ante Bahía. (Jorge Loyola/Photosport).

Pero hizo parte del trabajo. “Uno siempre trata de aportar al equipo, cuando el rival corre hacia su portería es complicado porque tiene que tapar los espacios. Ahí los aprovechamos, contento por el equipo y mis compañeros, hicimos un trabajo muy arduo”, felicitó Castillo a todo O’Higginas.

ver también Lucas Bovaglio reclama por el partido ante Colo Colo tras triunfo histórico de O’Higgins: “La verdad…”

Arnaldo Castillo aleona a O’Higgins vs Colo Colo tras gran victoria copera

Arnaldo Castillo sabe que la victoria de O’Higgins en la Libertadores deja al plantel lleno de confianza para recibir a Colo Colo. “Ganar un partido así con nuestra gente es lo más hermoso que podemos hacer”, manifestó el ariete, quien también jugó en Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt.

Publicidad

Publicidad

Arnaldo Castillo celebró ante Colo Colo en la Copa Chile 2024. (Jorge Loyola/Photosport).

“Estamos muchas ganas de seguir con esta ilusión en la copa”, añadió Castillo, pero sabe que lo primero es la cuarta fecha liguera. Un contendor que llega confiante, pues encarriló dos victorias ante Everton y Unión La Calera en el estadio Monumental.

La misión de los pupilos de Bovaglio es clara. “Viene un rival muy difícil que ganó en casa, vamos a trabajarlo, será complicado, vienen con jugadores que andan en alza, trataremos de bajarlos”, sentenció Arnaldo Castillo, quien compite por un puesto de titular con el uruguayo Thiago Vecino.

Publicidad

Publicidad

ver también Ídolo de Colo Colo le responde al reclamo de Lucas Bovaglio: “Tiene razón el Vicho Pizarro”

Revisa el compacto del triunfo de O’Higgins a Bahía en la Libertadores

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

O’Higgins suma dos triunfos al cabo de tres fechas, la misma cosecha que Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera.

Publicidad