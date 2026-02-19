La mala campaña de Universidad de Chile en el complicado arranque en la Liga de Primera 2026 hace que los hinchas extrañen en mayor parte a Leandro Fernández, quien brilló en la noche del miércoles en su nuevo equipo.

El ex delantero de la U fue clave en la victoria de Argentinos Juniors por 1-0 en condición de visitante ante el Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026, en una jugada que tenía acostumbrado a los bullangueros.

Fue en el minuto 91 cuando el hombre del mohicano se mandó un amague para disparar en la entrada del área, pero optó por dejar en mejor posición a Diego Porcel quien definió de mejor manera para marcar el único tanto para el cuadro argentino.

Un video que de inmediato se hizo viral entre los hinchas azules, quienes comenzaron a lamentar la partida del jugador y recriminar la decisión de Francisco Meneghini.

El momento decisivo de Leandro Fernández en el gol de Argentinos Juniors.

ver también Periodista fanático de la U de Chile critica a Paqui por Leandro Fernández: “Entró como elefante en…”

Lea Fernández clave en triunfo de Argentinos Juniors

Fue en el minuto 52 del partido en Guayaquil cuando Leandro Fernández ingresó al partido para cambiar el marcador, aunque hubo que esperar hasta los descuentos cuando salió la magia.

Publicidad

Publicidad

Con sus amagues que tenía acostumbrado para acomodarse en el fútbol chileno, el delantero decidió asistir a un compañero para anotar la única conquista y adelantar a Argentinos en la llave en la fase 2 de la Copa Libertadores.

Una jugada que de inmediato hizo volver al pasado a los hinchas de la U, quienes de inmediato se tomaron la cabeza por lo dejado ir en una decisión que todavía le pasa la cuenta a Paqui.

ver también “Me lo corroboraron”: histórico de la U cuenta la verdad de la salida de Leandro Fernández

Revisa el gol:

Tweet placeholder

Publicidad