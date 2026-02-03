La U de Chile renovó por completo su delantera luego de no poder alcanzar el título. El Romántico Viajero sacó a los atacantes que tenía en 2025, siendo Leandro Fernández el nombre que causó más revuelo.

El Lea se había ganado el corazón de los hinchas azules con su entrega y no fueron pocos los que pedían su continuidad. Y si bien Francisco Meneghini explicó sus razones para no considerarlo en su proceso, lo cierto es que había algo más.

Un histórico del Bulla sacó la voz y reveló la gran razón por la que el argentino decidió partir. Eso no fue todo, ya que remarcó que desde mediados del año pasado que no estaba cómodo en el CDA.

Cuentan la verdad de la salida de Leandro Fernández de la U

La salida de Leandro Fernández de la U sigue dando que hablar. El delantero dejó un vacío importante que se notó en el empate contra Audax Italiano, lo que ha vuelto a instalar el debate sobre si debía o no salir.

Leandro Fernández anotó 33 goles en U. de Chile.

En Futuro Fútbol Club de Radio Futuro el ex defensor, Waldo Ponce, contó toda la verdad de lo que pasó con el argentino. “Por buena fuente me enteré por qué se fue Leandro Fernández de la U“, comenzó señalando.

Fue ahí que el otrora zaguero detalló el casoo. “Yo, sin saberlo, le explicaba a muchas personas que me daba cuenta de su forma de afrontar las cosas que son difíciles. No jugar para un futbolista es súper complicado y más para Fernández por su edad y carácter“.

“Después me corroboraron que Leandro Fernández a mitad de año o el año pasado nunca estuvo cómodo por no jugar y eso se percibe entre los compañeros y es incómodo para el grupo (…) Fue así, me lo corroboraron“, sentenció.

Es así como queda en evidencia que desde la cortada que le pegó Gustavo Álvarez que el artillero estaba incómodo. Esto deja claro que no dudó en salir apenas lo borraron y así ir a un lugar donde tuviera más acción.

Leandro Fernández se olvida de la U jugando hoy por Argentinos Juniors. El delantero deja atrás su paso por el Romántico Viajero, al que le entregó todo pero no se fue como esperaba.

¿Cuáles fueron los números de Leandro Fernández en la U?

Leandro Fernández dejó la U de Chile luego de haber disputado un total de 100 partidos oficiales. En ellos aportó con 33 goles y 23 asistencias en los 6.934 minutos que alcanzó dentro de la cancha.