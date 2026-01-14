Los hinchas de U. de Chile siguen lamentando la salida de Leandro Fernández, quien dejó el club al no ser considerado por Paqui Meneghini. El delantero se despidió tras tres temporadas y ahora partiría a Argentina.

En redes sociales, hasta la barra de Los de Abajo presionó para que se quedara. “Nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules”, dijeron.

“Hoy tocó partir, pero nuestros corazones seguirán unidos para siempre. Los voy a extrañar, chunchitos de corazón“, fueron las palabras del jugador para despedirse.

Ahora, Johnny Herrera, exportero del Romántico Viajero, lamentó la salida. “Se fue Fernández, era el primer cambio. No tuvo el mejor año, pero era un jugador probado que rindió casi siempre“, dijo.

“Castigarlo tanto por una idea futbolística del técnico… A veces hay que darle la opción, por último, de pelearla. Yo cuando volví a la U, Sampaoli sacó a Olarra y quería sacar a Rivarola, pero acá el Lea Fernández siempre fue aporte“, sumó Johnny Herrera.

En la U, Manuel Mayo explicó la decisión con el jugador. “Una vez que el DT nos presenta su idea de juego y las pocas posibilidades de que jugara, entendemos que tener un jugador de esa jerarquía sin los minutos que espera no es bueno para él ni para nadie“, dijo.