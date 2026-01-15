U de Chile sigue dando que hablar en el mercado de pases, donde aseguró un batacazo con el fichaje de Octavio Rivero. Tras larga teleserie con el Barcelona de Ecuador, los azules amarraron a su gran anhelo goleador.

Desde el verano del 2025 que la U pujaba por levantarle el goleador al Barcelona SC, donde la situación económica y social del club terminó por sentenciar su adiós. Eso sí, desde Guayaquil alerta un combo de vuelta para los azules.

Es que uno de los preferidos de Francisco Meneghini y la nueva obsesión para ficharlo en la U se aleja del CDA y prepara maletas rumbo a Ecuador. Se trata de Matías Lugo, que también lo querían por más tiempo en O’Higgins.

En Ecuador dan listo a la nueva obsesión de U de Chile

Matías Lugo tiene todo listo para arribar al Barcelona de Ecuador, según informa la prensa local. El jugador estaba siendo negociado por U de Chile para cumplir el deseo de Francisco Meneghini.

Lugo y su campañón en O’Higgins /Photosport

“Matías Lugo es nuevo jugador de Barcelona SC. Volante 5 que proviene del O’Higgins (cedido por Argentinos Jrs). Estuvo en Estudiantes de Buenos Aires y Argentinos Jrs. Firmaría por 1 año”, informó Alfonso Harb, ex presidente del club.

El fichaje también tuvo información desde la tribuna de Arturo Magallanes, periodista de Marca 90 Ecuador, quien destacó los pergaminos del jugador y lo dio listo en el Barcelona. “Es capaz de salir de situaciones de peligro, como estar acorralado, con el pase más difícil que generalmente está más lejos“, destacó.

Ahora falta el visto bueno oficial desde Argentinos Juniors, club que dialogó con O’Higgins y U de Chile por el fichaje del jugador. Por ahora, todo parece indicar que Matías Lugo partirá al fútbol ecuatoriano.