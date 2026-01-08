Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

O’Higgins se despide de Matías Lugo, le deja el camino libre a U de Chile y va por figura de Cobresal

El volante lleva semanas negociando en Rancagua, pero se aleja cada vez más de seguir. Por eso apareció otro experimentado como opción celeste.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Lugo y su larga teleserie en Rancagua.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTLugo y su larga teleserie en Rancagua.

Una verdadera teleserie se ha vivido en Rancagua con el caso de Matías Lugo, el mediocampista que brilló el 2025 como el motor de O’Higgins. El jugador estuvo a préstamo desde Argentinos Juniors y se lo pelean en Chile en este mercado.

Precisamente, Francisco Meneghini lo tiene como gran opción para arribar a U de Chile, mientras el Capo de Provincia negocia para extender el préstamo. Pero desde el otro lado de la cordillera han sido claros que solo por una venta lo dejan partir.

Con ese panorama, en la Ciudad Histórica ya le dicen adiós al sueño de renovar a una de sus figuras, quien la rompió como volante de contención. Es más, el elenco de Lucas Bovaglio puso sus ojos en su reemplazante, desde Cobresal.

El emblema minero que se acerca a O’Higgins

Desde Rancagua avisaron que Cristhofer Mesías es la gran carta que baraja O’Higgins para reemplazar la más que cocinada salida de Matías Lugo. El ícono de Cobresal viene de despedirse de los legionarios tras años en el norte.

Mesías y su extenso ciclo en Cobresal /Photosport

Mesías y su extenso ciclo en Cobresal /Photosport

“Cristhofer Mesías podría reemplazar a Lugo en el mediocampo”, lanzó Nicolás Cortés, periodista de Radio Rancagua, donde más medios de la ciudad posteriormente confirmaron que es la gran carta celeste en el mediocampo.

Publicidad

El volante zurdo tiene 27 años y desde que debutó en 2018 ha jugado toda la vida en Cobresal. También las hace de carrilero, por lo que su polifuncionalidad llamó la atención de O’Higgins.

Matías Lugo /Photosport

Matías Lugo /Photosport

Eso sí, Lucas Bovaglio, DT celeste, no le quiso cerrar del todo la puerta a Matías Lugo y dijo que “no está confirmada (su salida), tuvo un gran año y dejó gran recuerdo. Veremos cómo sigue su situación y una opción B en caso que no continúe”.

Publicidad
Lee también
La U a la pelea por un volante extranjero: "Lo siguen desde..."
U de Chile

La U a la pelea por un volante extranjero: "Lo siguen desde..."

No es Maxi Romero: figura de O'Higgins le da portazo a U de Chile
Mercado de fichajes 2026

No es Maxi Romero: figura de O'Higgins le da portazo a U de Chile

No solo Meneghini: figura de O'Higgins a una firma del adiós
Mercado de fichajes 2026

No solo Meneghini: figura de O'Higgins a una firma del adiós

Ignacio Casale se mantiene en el top ten del Dakar
Motor

Ignacio Casale se mantiene en el top ten del Dakar

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo