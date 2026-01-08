Una verdadera teleserie se ha vivido en Rancagua con el caso de Matías Lugo, el mediocampista que brilló el 2025 como el motor de O’Higgins. El jugador estuvo a préstamo desde Argentinos Juniors y se lo pelean en Chile en este mercado.

Precisamente, Francisco Meneghini lo tiene como gran opción para arribar a U de Chile, mientras el Capo de Provincia negocia para extender el préstamo. Pero desde el otro lado de la cordillera han sido claros que solo por una venta lo dejan partir.

Con ese panorama, en la Ciudad Histórica ya le dicen adiós al sueño de renovar a una de sus figuras, quien la rompió como volante de contención. Es más, el elenco de Lucas Bovaglio puso sus ojos en su reemplazante, desde Cobresal.

El emblema minero que se acerca a O’Higgins

Desde Rancagua avisaron que Cristhofer Mesías es la gran carta que baraja O’Higgins para reemplazar la más que cocinada salida de Matías Lugo. El ícono de Cobresal viene de despedirse de los legionarios tras años en el norte.

“Cristhofer Mesías podría reemplazar a Lugo en el mediocampo”, lanzó Nicolás Cortés, periodista de Radio Rancagua, donde más medios de la ciudad posteriormente confirmaron que es la gran carta celeste en el mediocampo.

El volante zurdo tiene 27 años y desde que debutó en 2018 ha jugado toda la vida en Cobresal. También las hace de carrilero, por lo que su polifuncionalidad llamó la atención de O’Higgins.

Eso sí, Lucas Bovaglio, DT celeste, no le quiso cerrar del todo la puerta a Matías Lugo y dijo que “no está confirmada (su salida), tuvo un gran año y dejó gran recuerdo. Veremos cómo sigue su situación y una opción B en caso que no continúe”.

