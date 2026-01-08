Mientras sus rivales directos se siguen armando, en Colo Colo están alertas en el mercado de pases, pero a su ritmo. En el Cacique hubo reunión de directorio y definiciones sobre los refuerzos en la órbita.

Es ahí donde el tema del centrodelantero se puso sobre la mesa y ante la arremetida de Damián Pizarro, hay otras opciones. Si bien el retorno del canterano es opción, no está del todo definida en Blanco y Negro.

Y tras la cita de los directivos albos se filtró la lista de goleadores que busca el club. Y no solo el nombre de Octavio Rivero sorprendió a los hinchas, sino que otro goleador que pretende la U también figura como opción en Macul.

Colo Colo y el “9” que sale a pelearle a la U

Según el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt, dentro de la lista que se expuso en la reunión de directorio de Blanco y Negro figura el nombre de Maximiliano Romero. El delantero de O’Higgins interesa tanto en Colo Colo, como en U de Chile.

Romero y su paso goleador en O’Higgins /Photosport

“Estos son los “9” que fueron analizados ayer por el directorio de ByN: Damián Pizarro, Robert Morales, Carlos Lucumi, Octavio Rivero y Maximiliano Romero”, informó el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Maxi Romero está más cerca de arribar a U de Chile, ya que Francisco Meneghini viene de dirigirlo en O’Higgins, con gran campaña. Jugó el segundo semestre en Rancagua y anotó siete goles.

ver también La decisión de Boca Juniors que mantiene a Colo Colo en carrera por Óscar Salomón

El pase de Romero pertenece a Argentinos Juniors y en el Capo de Provincia estuvo a préstamo, por lo que su alto precio era imposible para comprarlo en los celestes. Esa misma razón hace que en Colo Colo también sea complejo su arribo.