Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

No solo Octavio Rivero: el otro goleador que Colo Colo quiere levantarle a U de Chile para remecer el mercado

En la última reunión de Blanco y Negro se expuso una lista de delanteros para fichar. Si bien figuran Damián Pizarro y Rivero, otro potente artillero destaca.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo aún busca a su "9".
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo aún busca a su "9".

Mientras sus rivales directos se siguen armando, en Colo Colo están alertas en el mercado de pases, pero a su ritmo. En el Cacique hubo reunión de directorio y definiciones sobre los refuerzos en la órbita.

Es ahí donde el tema del centrodelantero se puso sobre la mesa y ante la arremetida de Damián Pizarro, hay otras opciones. Si bien el retorno del canterano es opción, no está del todo definida en Blanco y Negro.

Y tras la cita de los directivos albos se filtró la lista de goleadores que busca el club. Y no solo el nombre de Octavio Rivero sorprendió a los hinchas, sino que otro goleador que pretende la U también figura como opción en Macul.

Colo Colo y el “9” que sale a pelearle a la U

Según el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt, dentro de la lista que se expuso en la reunión de directorio de Blanco y Negro figura el nombre de Maximiliano Romero. El delantero de O’Higgins interesa tanto en Colo Colo, como en U de Chile.

Romero y su paso goleador en O’Higgins /Photosport

Romero y su paso goleador en O’Higgins /Photosport

“Estos son los “9” que fueron analizados ayer por el directorio de ByN: Damián Pizarro, Robert Morales, Carlos Lucumi, Octavio Rivero y Maximiliano Romero”, informó el comunicador.

Publicidad

Maxi Romero está más cerca de arribar a U de Chile, ya que Francisco Meneghini viene de dirigirlo en O’Higgins, con gran campaña. Jugó el segundo semestre en Rancagua y anotó siete goles.

La decisión de Boca Juniors que mantiene a Colo Colo en carrera por Óscar Salomón

ver también

La decisión de Boca Juniors que mantiene a Colo Colo en carrera por Óscar Salomón

El pase de Romero pertenece a Argentinos Juniors y en el Capo de Provincia estuvo a préstamo, por lo que su alto precio era imposible para comprarlo en los celestes. Esa misma razón hace que en Colo Colo también sea complejo su arribo.

Lee también
Los 2 refuerzos que la U tiene en espera: son tapados
U de Chile

Los 2 refuerzos que la U tiene en espera: son tapados

Marcelo Díaz avisa un tapado como nuevo goleador: "Está casi en la U"
U de Chile

Marcelo Díaz avisa un tapado como nuevo goleador: "Está casi en la U"

Ojo, Edu: cotizado goleador dice adiós y tiene vía libre rumbo a la U
U de Chile

Ojo, Edu: cotizado goleador dice adiós y tiene vía libre rumbo a la U

Ignacio Casale se mantiene en el top ten del Dakar
Motor

Ignacio Casale se mantiene en el top ten del Dakar

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo