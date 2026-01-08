Un complejo vuelco dio la supuesta venta de Alan Saldivia a Vasco Da Gama de Brasil en este mercado de fichajes. La dirigencia de Colo Colo habría aprobado la partida del uruguayo, pero la operación sumó un nuevo capítulo con el correr de los horas.

Resulta que el directorio de Blanco y Negro freno el adiós del defensor, ya que envió una contraoferta al cuadro brasileño. En un principio se habló se 1,8 millones de dólares por el 70% de su pase.

Esta postura del Cacique generó la furia de Saldivia, quien tomó una dura determinación a la espera que se destrabe su venta para así poder partir del Monumental.

ver también “Llegaste como niño y te vas como referente”: Emotiva despedida de Colo Colo a Vicente Pizarro

Alan Saldivia desaparece de Colo Colo

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el defensor uruguayo, hastiado por las dificultades para salir del Cacique, optó por no presentarse a los trabajos de pretemporada de este jueves al mando de Fernando Ortiz.

Alan Saldivia decidió borrarse de la pretemporada alba hasta que se destrabe su venta al Vasco da Gama. | Foto: Colo Colo.

Saldivia simplemente no llegó a las instalaciones del Sifup, en Pirque, donde el plantel albo está preparando lo que será este 2026. Así las cosas, el jugador se declara en rebeldía mientras las negociaciones entre Colo Colo y Vasco da Gama continúan.

Publicidad

Publicidad

ver también Pasa por tenso momento en Ecuador y aseguran que fue ofrecido a Colo Colo: “Solo falta…”

Este próximo lunes 12 de enero se realizará una nueva junta extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, donde el punto central será al contratación de nuevos refuerzos. Sin embargo, sin lugar a duda que esta postura de Saldivia se tomará la pauta de la reunión si no se sella la venta por estos días.