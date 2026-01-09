¿Sonó en la U? Los cuatro equipos chilenos que rechazaron a Radamel Falcao

El mercado de fichajes en Chile vivió uno de los episodios más llamativos en el último tiempo. Esto debido a que el nombre de Radamel Falcao estuvo a detalles de sumarse a la Liga de Primera.

Aunque usted no lo crea, el delantero de 39 años y que ganó la Europa League y Supercopa de Europa estuvo muy cerca de ser nuevo delantero de Coquimbo Unido. Pero el tema de su salario fue la piedra de tope y finalmente el ofrecimiento por 20 millones cada 30 días no fue convincente.

El ex Atlético Madrid, Porto, Rayo Vallecano, Manchester United, Chelsea y River Plate quiere extender su carrera pero no está dispuesto a disminuir su salario. Lo que finalmente impidió su llegada al actual campeón chileno que lo buscó justamente para disputar la Copa Libertadores.

Los clubes chilenos que rechazaron a Radamel Falcao

El tema es que dicho ítem de su salario también fue tema con los otros equipos que intentaron buscar su fichaje. Así lo detalla el periodista Rodrigo Arellano que reveló que no tan solo Coquimbo tuvo en carpeta a Radamel Falcao que acumula 360 goles entre clubes y la selección de Colombia.

“Audax oferto a ver si se daba, pero bajo lo esperado”, detalló en su cuenta de X. Tras ello, agregó que “Everton y la U dijeron ‘no, gracias por llamar’” ante el ofrecimiento que hizo su representante.

Falcao sonó como refuerzo en la U, pero su alto costo impidió su llegada.

Tras dicho portazo, ahora Radamel Falcao se sumó a Millonarios club con el que tiene contrato hasta mitad de año. Por lo que se suma a la pretemporada y seguirá en el cuadro colombiano a la espera de extender su vínculo o cumplir y despedirse a mitad de año.