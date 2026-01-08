El equipo sensación del fútbol chileno en 2025 fue Coquimbo Unido, que realizó una campaña memorable para ganar por primera vez en su historia la Liga de Primera.

Los Piratas dominaron de principio a fin, con una segunda rueda espectacular, donde de la mano del entrenador Esteban González, ganaron 14 partidos y apenas empataron uno.

Coquimbo se despotenció de cara a la temporada 2026, donde jugará la Copa Libertadores, porque aparte de perder a su cuerpo técnico, se fueron figuras como Cecilio Waterman y Matías Palavecino.

ver también “Jerarquía Internacional…” Coquimbo Unido oficializa al reemplazo de Cecilio Waterman

Coquimbo Unido buscó el fichaje de Radamel Falcao García

Una de las salidas que más impactó a Coquimbo fue la de Cecilio Waterman, quien cumplió con su palabra y regresó a Universidad de Concepción para la campaña 2026.

Tras la salida del panameño en la dirigencia Pirata se ilusionaron con un fichaje bombástico, porque según dio a conocer La Tercera, buscaron convencer a Radamel Falcao García para que se pusiera la camiseta aurinegra.

Coquimbo Unido negoció con Radamel Falcao. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“El delantero colombiano Radamel Falcao se encontraba dentro de las opciones que manejaba la dirigencia de los aurinegros para incrementar el poderío ofensivo del equipo”, explicó el citado medio.

“Coquimbo Unido no estaba dispuesto a pagar más de 20 millones de pesos por sus jugadores, monto que no fue atractivo para Falcao a pesar de que se encontraba sin equipo desde julio del año pasado cuando había abandonado a Millonarios”, agregó.

Radamel Falcao finalmente decidió volver a Millonarios para la temporada 2026 y Coquimbo Unido se quedó con las ganas de contratar al ex Manchester United, Chelsea, Atlético Madrid, entre otros.

Publicidad

Publicidad