“Jerarquía Internacional…” Coquimbo Unido oficializa al reemplazo de Cecilio Waterman

Fue una de las principales novedades de la jornada. Hace pocas horas, Coquimbo Unido oficializó la llegada de Lucas Pratto para la temporada 2026, en lo que será el reemplazo de Cecilio Waterman como referente de ataque.

El exgoleador de Universidad Católica fue presentado en las redes sociales del elenco ‘Pirata’, donde destacaron su amplia trayectoria internacional, defendiendo camisetas de clubes como Boca Juniors, River Plate, Genoa de Italia, Atlético Mineiro, entre otros clubes.

La oficialización de Pratto en Coquimbo Unido:

“✍️ JERARQUÍA INTERNACIONAL DIRECTO A COQUIMBO 💛🏆🖤” señaló el conjunto aurinegro en la red social de Meta, para luego añadir: “El refuerzo que confirmó su arribo al elenco porteño es Lucas David Pratto, delantero argentino de 1,87 m de estatura, goleador de trayectoria consagrada y recorrido de élite en Sudamérica y Europa 🏴☠️🌎”.

La presentación del cuadro nortino continuó: “Con importantes pasos por clubes de Argentina, Paraguay y Brasil, además de su experiencia en el fútbol europeo, Pratto llega al AURINEGRO para aportar liderazgo, oficio y notable presencia ofensiva en los desafíos que se avecinan ⚽️”.

Adicionalmente, el club subrayó el importante hito que buscará el delantero con el cuadro nacional en la Copa Libertadores, indicando: “El atacante será parte de la Copa CONMEBOL Libertadores de América, donde está a las puertas de un hito histórico: con 30 goles en el certamen, se encuentra a solo 2 anotaciones de convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de la competición 🏆🔥”.

Finalmente, el mensaje de Coquimbo Unido cerró deseándole éxito al “Oso” en esta nueva etapa con los aurinegros: “🫡 ¡Bienvenido a bordo, @lucaspratto! ¡Siempre con Fuerza y Coraje, PIRATA! 💪🏴☠️”.

(Foto: Captura)

Pratto busca reencontrarse con los goles

El nombre de Lucas Pratto tiene un peso importante en Argentina y Sudamérica. Sin embargo, actualmente no atraviesa el mejor momento de su carrera.

De hecho, el delantero no convirtió goles en su último paso por Sarmiento de Junín, donde solo disputó nueve partidos oficiales el segundo semestre. Para encontrar su última anotación, hay que remontarse a cuando aún defendía la camiseta de Olimpia y le marcó a Trinidense en el triunfo por 4-2 del pasado 16 de febrero del 2025.

