Lucas Pratto está a detalles de ser refuerzo de Coquimbo Unido para el 2026. Un movimiento sorpresivo para muchos, pero que tiene detrás una razonable motivación.

El delantero argentino cuenta con una importante trayectoria internacional, jugando en la selección de su país, en Universidad Católica, Genoa de Italia, Vélez Sarsfield, Sao Paulo, River Plate y Feyenoord de Países Bajos, entre otros. Ahora, podría arribar a los Piratas.

La motivación de Lucas Pratto

De acuerdo al experto en fichajes, César Luis Merlo, Lucas Pratto tiene todo acordado con Coquimbo Unido. De esta manera, el argentino regresará a Chile luego de haber tenido un exitoso paso por Universidad Católica entre 2010 y 2011, donde fue campeón.

Pratto supo ser uno de los mejore delanteros de América y tocó el cielo con las manos al ganar la Copa Libertadores 2018 con River Plate, anotando dos goles ante Boca Juniors. Claro que a partir de ese momento, su carrera entró en un periodo complejo.

Entre lesiones y bajo rendimiento, el Oso no ha encontrado su lugar luego de salir de los Millonarios. En los últimos años ha jugado en clubes como Defensa y Justicia, Olimpia de Paraguay y Sarmiento de Junín, sin brillar. De hecho en su último club, no anotó ningún gol en 9 partidos

Pese a lo anterior, su fichaje en Coquimbo causa mucha expectativa y también para el jugador, ya que puede hacer historia con la camiseta de los Piratas. Su nuevo equipo jugará la Copa Libertadores y si Pratto anota 2 goles en esta competición, será el máximo anotador argentino de la historia en el torneo.

Lucas Pratto viende desde Sarmiento, donde no anotó goles. Imagen: Getty

Hasta la fecha, Lucas Pratto ha convertido 30 goles en 93 partidos en la Libertadores. El mayor goleador argentino es Daniel Onega con 31 tantos en 46 encuentros, quien está en el cuarto puesto de la tabla histórica de artilleros del torneo. El líder sigue siendo el mítico Alberto Spencer (Ecuador) con 54 anotaciones en 87 duelos.

De confirmarse el fichaje de Pratto en Coquimbo Unido, el argentino tendrá la oportunidad de quedar en la historia de su país con la camiseta pirata. Tendría garantizado los seis partidos de la fase de grupos para buscar los 2 goles que necesita.

