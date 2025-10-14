Después de saltar a la fama en Universidad Católica, Lucas Pratto fue dirigido por Ricardo Gareca en el fútbol argentino. Fueron casi 100 partidos bajo la tutela del Tigre, quien tuvo al Oso en una animalezca dupla que brilló en Vélez Sarsfield. Pero también la pasó mal en el Fortín.

Sobre todo por la última experiencia del ex DT de la selección chilena en el cuadro de Liniers. Gareca terminó devastado y le puso punto final a ese breve ciclo mientras Vélez peleaba en la parte baja de la tabla. El objetivo era mantener la categoría en la élite trasandina.

En una entrevista con Clank!, Pratto repasó el tortuoso término de su segunda etapa allí. “Quiero muchísimo a Vélez y me arrepiento de no haberme manejado correctamente. Fui muy yo. Y eso me llevó a irme en un momento difícil del club. No me arrepiento de eso, sólo de haberme ido del club que tanto quiero”, reconoció al periodista Juan Pablo Varsky.

En este partido, Pratto cautivó a Vélez. En la foto, lucha un balón con Fernando Ortiz, DT de Colo Colo. (FERNANDO NAHUEL/PHOTOSPORT).

“La pasé muy mal. Mi esposa, que no me conocía en mi primera etapa de Vélez, me decía que no podía entender cómo me ponía tan mal en un club. Me peleaba con ella, con mi familia, no veía a mis amigos. Estaba todo el tiempo enojado, me peleaba hasta con mis compañeros”, reveló Pratto, quien fue campeón de la Copa Libertadores con River Plate de Argentina en esa final ante Boca Juniors.

Agregó que “no entendía cómo los chicos no valoraban el club ni la dirigencia que no hacía un esfuerzo para traer jugadores de experiencia a que ayudaran a los más jóvenes. Como fue en su momento y es ahora. Los chicos no tenían ayuda y los tiraban a la cancha a poner la cara peleando el descenso”.

“Después trajeron a (Braian) Romero, Elías Gómez, jugadores capacitados que ayudaron a los chicos a salir de eso”, manifestó sobre los dos ex jugadores de la Banda Sangre que reforzaron al Fortín. Pero según Pratto, el punto de inflexión definitivo fue con el Tigre Gareca.

Ricardo Gareca como DT de Vélez en su primer ciclo. (Photogamma/Photosport).

Lucas Pratto le tira el florero completo a Gareca: “De los pocos tipos honestos al 100”

Para Lucas Pratto, ese período final de Ricardo Gareca poco antes de asumir el mando de la selección chilena fue muy duro. “Me costó gestionarlo, me senté y dije ‘prefiero irme, no quiero hacerme mal al club‘. Y me fui. En la cancha no me influía tanto”, apuntó el ex jugador del Feyenoord de Países Bajos y del Genoa en Italia.

“Cuando agarró Ricardo, el clic fue cuando renunció. Lo adoro como persona, creo que es de los pocos tipos honestos al 100 por ciento del fútbol argentino. Esa fue la gota que rebalsó el vaso”, sentenció el Oso Pratto, quien logró un registro temible con el Tigre de DT.

Lucas Pratto celebra una de sus conquistas en Vélez Sarsfield. (Photogamma/Photosport).

Fueron 26 goles y 11 asistencias en 96 partidos de Pratto bajo la tutela de Gareca, quien en su carrera de futbolista fue un centrodelantero muy respetado que incluso vistió los colores de la selección de Argentina, donde jugó las Eliminatorias para México ’86 y la Copa América en 1993.

