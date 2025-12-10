Uno de los grandes quiebres que tuvo el proceso del técnico Ricardo Gareca al mando de la selección chilena tuvo que ver su choque con Arturo Vidal, donde tuvo que esconder las garras para poder nominarlo nuevamente cuando lo tenía fuera del proceso.

Un cambio rotundo en el pensamiento del entrenador argentino de querer dar la vuelta de página de la “generación dorada”, pero con una presión que hizo el propio jugador de Colo Colo que le dio vuelta la mano.

Algo que también sorprendió en Argentina, que le sacaron en cara que tuvo que volver a llamarlo cuando le había calentado el ambiente, algo que Gareca asume con el rol protagónico del King a nivel nacional.

“No tuve problemas con él. Ese nivel de jugadores es un ídolo es como Messi acá, que es un grupo que le dieron mucho a Chile esos muchachos”, explicó Ricardo Gareca.

Arturo Vidal terminó como capitán en el proceso de Gareca, pese a ser crítico de su trabajo. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué dijo Gareca de Arturo Vidal?

Fue en radio La Red de Argentina donde Ricardo Gareca volvió a revivir su paso por la selección chilena, donde le sacan en cara que lo marcó la vuelta de chaqueta que hizo con Arturo Vidal.

“Me demoré en convocarlo y se sintió ofendido porque no lo llamaba. Fue uno de los primeros que charlé fue con él, después nos distanciamos, yo fui claro, sabía lo que pensaba, pero jamás le dije que estaba fuera”, comentó.

En ese sentido, asegura que se la había jugado con una opción de jugadores que lo convencía, pero que luego hizo presión por sus transmisiones donde liquidaba su estilo, algo que conversaron.

“Mantuve algo que me gustaba, se habrá sentido ofendido y habló por estos canales, fue una expresión de él y eso no es cualquiera”, finalizó.

Revisa los detalles: