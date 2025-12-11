Paulo Díaz seguramente recibirá muchos llamados en este mercado de fichajes, pues sabido es que perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo. De hecho, el Muñeco ya le comunicó al seleccionado chileno que no figura en los planes de River Plate para el entrante 2026.

Y que, a pesar de su contrato vigente, lo mejor es que se busque otro club si quiere sumar continuidad en el mediano plazo. Pues bien, a pesar de que el nombre del Bombero surgió como un deseo repleto de ilusión en Universidad de Chile, Díaz también asoma en los planes de clubes árabes.

En simultáneo, porque en el fútbol literalmente en todos lados se cuecen habas, un delantero con el que hizo muy buenas migas en la Banda Sangre parece contar los días en Talleres de Córdoba. Se trata de Federico Girotti, quien forjó una relación tan buena con el ex jugador de Colo Colo que hoy son compadres.

Paulo Díaz parece tener los días contados en River Plate. (MarcoÊVazquez/Photosport).

Padrinos de sus hijos, sí, el literal significado de la palabra. Y por esas cosas que tiene la actividad, Girotti podría ser el salvador de un club chileno. Porque evitaría la salida de un goleador argentino que llegó a mediados de año a O’Higgins de Rancagua. A simple vista, un embrollo.

Federico Girotti celebra uno de sus 24 goles en Talleres de Córdoba. (Miguel Schincariol/Getty Images).

Pero nada de eso: Alianza Lima de Perú busca el fichaje de un centrodelantero para el venidero mercado de pases. En ese contexto, tiene muy avanzado el arribo del Fede Girotti mientras ultima los detalles para la contratación de Pablo Guede en la dirección técnica para suplir al defenestrado Néstor Gorosito.

Fede Girotti, el compadre de Paulo Díaz que puede salvar a O’Higgins en el mercado

El punto es que este gran amigo que tiene Paulo Díaz puede ser una suerte de héroe de O’Higgins. Sin saberlo, evidentemente. Mientras se resuelve su desembarco en Alianza Lima, en la hinchada del Capo de Provincia se frotan las manos de alivio y esperanza.

Los limeños también tenían en su carpeta a Maximiliano Romero, atacante que disputó la segunda parte de 2025 en los celestes. El ex PSV Eindhoven de Países Bajos, que en su momento pagó 10 millones de euros por él a Vélez Sarsfield, mostró su categoría rápidamente: marcó siete goles en 13 partidos disputados.

Maximiliano Romero celebra uno de los goles que anotó en el Capo de Provincia. (Jorge Loyola/Photosport).

Pero todo indica que con la llegada de Girotti, el temor de los celestes de perder a Romero puede disiparse. Sobre todo después de la visita de Christian Bragarnik, uno de los cuatro dueños que tiene el club. También un poderoso representante que formó un imperio a raíz de aquel negocio, al punto que también es propietario del Elche en España.

Christian Bragarnik estuvo en el estadio El Teniente de Rancagua para la fecha 30. (Jorge Loyola/Photosport).

Bragarnik tiene en mente materializar un fichaje colosal para O’Higgins. Ni hablar si además de eso, se garantiza la permanencia de Maxi Romero en la máxima categoría del fútbol chileno. Quizá da para ilusionarse con pelear el título en el Capo de Provincia, que logró su clasificación a la Copa Libertadores tras su puesto en la última Liga de Primera.

Así terminó O’Higgins en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

O’Higgins selló su participación en la Liga de Primera 2025 con el 4° lugar bajo la tutela de Francisco Meneghini.

