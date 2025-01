Siguen los movimientos en la U. de Chile de cara al esperado delantero del 2025. Si bien ya presentaron a Rodrigo “Tucu” Contreras, los azules siguen pujando por el otro “9” tras el bullado caso Octavio Rivero.

Y aunque en las últimas horas apareció el nombre de Lucas Di Yorio, una oferta del Toulouse de Francia complicó las pretenciones azules. Fue así que en el CDA rápidamente se movieron para reclutar a otro artillero.

Ahí, un nacido en la cantera de River Plate apareció en el radar de los bullangueros. Con pasos por San Lorenzo y ahora último en Talleres de Córdoba, en la U preguntaron la situación para fichar a prometedor goleador.

Girotti y la opción en U. de Chile

Según informó el periodista Coke Hevia en Pauta de Juego, programa de Radio Pauta, Federico Girotti es el jugador por el cual la U se movió en el fútbol argentino. El delantero juega en Talleres y fue compañero de Bruno Barticciotto.

“Sé que la U preguntó por Girotti, el ex River. No tuvo un buen paso por Talleres, jugador grandote, terminador de jugadas, no da para jugar junto al Tucu (Contreras)”, dijo el comunicador.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el artillero viene de anotar tres goles en 24 partidos por los de Córdoba, situación que lo tiene cuestionado. Sin embargo, el factor económico nuevamente complica a la U en su deseo por tenerlo.

ver también “Era un sueño jugar acá”: Rodrigo Contrerás reveló el momento en el que se enamoró de la U

Durante la presentación de Rodrigo Contreras en el CDA, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que “con las incorporaciones que se sumaron y las que queremos sumar, armaremos un tremendo grupo humano”.

“Bajo la dirección del cuerpo técnico, estamos esperanzados de que nos vaya bien”, cerró.