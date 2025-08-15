Si hay un torneo en el que nadie sabe para quién trabaja esa es la Primera B. Y es que en el inicio de la fecha 21, el último tercio, hasta 11 equipos están peleando por volver a la Liga de Primera.

En la oncena de equipos que buscan el mismo sueño hay tres que, hasta solo unas horas, estaban en la cima: Santiago Wanderers, Deportes Copiapó y San Marcos de Arica.

Sin embargo, Universidad de Concepción también se había metido a la pelea bajando al cuadro nortino, pero nadie esperó que el cuadro de Valparaíso iba a recibir un lindo regalo de aniversario.

La Primera B tiene un líder en solitario

Santiago Wanderers visitaba a Deportes Temuco en el Germán Becker con la misión de despegarse en solitario de la tabla de posiciones en la Primera B.

Y qué mejor que en una fecha especial, porque cuando el cuadro caturro cumple 133 años, con una polémica camiseta de celebración, consiguen lo que hasta hace algunas fechas era imposible.

Porque al 41′, un centro preciso de Jorge Luna encontró la cabeza de Ethan Espinoza quien conectó de gran manera para abrir la cuenta para el Decano, y silenciar el Germán Becker.

Pero en el 84′, la celebración sería total con Jorge Paul Gatica, quien en una contra letal de Josepablo Monreal asiste para este último y el 2-0 definitivo en la Araucanía.

Ante más de 7.000 personas, el conjunto de Valparaíso cerró el partido para trepar al liderato absoluto de la tabla de posiciones de la Primera B, que puede tener más invitados durante el fin de semana.

Santiago Wanderers celebra su aniversario con triunfo. Foto: Ricardo Ulloa/Photosport

Santa Cruz hace temblar a Santiago Morning

Más temprano, y cuando la polémica de Unión Española con Deportes Iquique se tomaban las portadas, Deportes Santa Cruz fue visita ingrata para Santiago Morning en La Pintana.

Martiniano Moreno, en el minuto 77′, decretó el único tanto del partido mediante lanzamiento penal, complicando a los microbuseros que esperan el fallo del TAS para revertir su suerte.

Tabla de posiciones: El Ascenso tiene un único puntero

Tras estos resultados, la Primera B tiene un nuevo puntero en solitario, pero también se sigue complicando Santiago Morning. Realidades opuestas en una división siempre apasionante.

