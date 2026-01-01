Con show de drones: El equipo de la Primera B que juramentó su ascenso en 2026

Se terminó el 2025 y esto significó un alivio de palabras mayores para varios clubes. Así fue el caso de Deportes Iquique que se transformó en uno de los equipos que perdió la categoría y ahora deberá disputar la Liga de Primera.

Pero el descenso de los dragones celestes no estuvo ajeno a polémicas. Al igual que con Unión Española, ambos lucharon hasta el último minuto por un milagro aunque fuese por escritorio. Es que aprovechando un vacío en el reglamento, propusieron evitar los descensos.

Lo que puso en vilo al fútbol chileno hasta final de año. Sin embargo, la ANFP finalmente desistió a sus reclamos y se condenó su retorno a la Primera B. Para peor, Edson Puch anunció su retiro haciendo aún peor el cierre de una temporada catastrófica.

El juramento de Deportes Iquique

Ya con el descenso consumado y sin uno de sus máximos referentes, a los hinchas de Deportes Iquique no les quedó otra que asumir la nueva realidad. Por lo que desde el 2026 tendrán que buscar nuevamente el retorno a la Liga de Primera.

Lo llamativo fue que en plena celebración de año nuevo se realizó un importante juramento para lograr el ascenso de inmediato. Así fue como en plena celebración del show de drones, apareció la insignia de Iquique. Lo que fue festejado por todos los hinchas presentes en la ciudad nortina.

Deportes Iquique decretó su retorno a la Liga de Primera

Ahora lo llamativo fue la aparición del mensaje “Volveremos” y que fue finalmente la guinda de una noche para prometer el regreso a la máxima categoría. Cabe consignar que de momento Iquique tiene confirmado a Francos Ledesma, Jorge Ayala, Joaquín Pereyra, Isaac Díaz y Simón Contreras. Además renovaron Daniel Castillo, Diego Orellana, Matías Blásquez y Álvaro “Chancho” Ramos.