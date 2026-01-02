A fines de enero comenzará la Liga de Primera, que tendrá una particularidad: apenas dos entrenadores saben lo que es ser campeón de algún certamen de Primera División.

Se trata de Juan Cruz Real, que arribó a Universidad de Concepción, y de Daniel Garnero, que desde mitad del año pasado dirige a Universidad Católica con bastante éxito.

El argentino que llegó al Campanil sabe lo que es ser campeón gracias a su campaña en América de Cali, el 2020. Ese fue el último torneo que ganó el popular cuadro cafetero.

Diferente es el palmarés de Garnero. En Paraguay se mareó de dar tantas vueltas olímpicas al conseguir ocho veces el torneo: una vez con Guaraní, cinco veces con Olimpia y tres veces con Libertad.

Garnero fue campeón cuatro veces en Olimpia

Colo Colo y la U, con técnicos sin títulos

Llamativo es lo que sucede con Colo Colo y Universidad de Chile, que para esta temporada apostaron por Fernando Ortiz y Francisco Meneghini, respectivamente, dos técnicos con nulos galardones.

Publicidad

Publicidad

Ninguno sabe lo que es consagrarse campeón. El Tano, lo que más cerca estuvo, fue cuando llegó a semis en el torneo mexicano con América y Monterrey. Meneghini, en tanto, tiene como mejor campaña su tercer lugar con O’Higgins.

ver también La exigente pretemporada que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo

Un DT que estará Primera División y sabe lo que es levantar una copa es Cristián Muñoz. Llegó a Palestino tras consagrarse con la U de Conce el año pasado, aunque fue en el torneo de Primera B.

Cerca de ese logro estuvo Hernán Caputto, que asumió en Coquimbo y perdió en la última fecha el título de ese torneo justamente ante la escuadra de la Nona Muñoz.

Publicidad