Campeón con Colo Colo reacciona a la detención de Nicolás Maduro

Impacto mundial ha generado la detención de Nicolás Maduro. Un importante operativo de Estados Unidos se registró durante la madrugada de este sábado y terminó con la captura del mandatario y su esposa Cilia Flores.

La operación realizada por integrantes de la Delta Force se concretó rápidamente y ahora se indica que será trasladado para que enfrente la justicia en Estados Unidos.

ver también José Manuel Rey elige su golazo de tiro libre a Chile como el mejor de su carrera

“Sacamos al dictador Nicolás Maduro y lo vamos a llevar a la justicia. Las luces de Caracas se apagaron con cierta expertiz, pusimos en la oscuridad total a la capital y se capturó a Maduro junto a su esposa”, recalcó Donald Trump.

José Manuel Rey reacciona a detención de Maduro

Pero el accionar de Estados Unidos no estuvo ajeno al fútbol. Así fue como un ex Colo Colo como José Manuel Rey se refirió a lo ocurrido en Caracas. El también ex seleccionado de Venezuela reaccionó por lo ocurrido a Maduro de sutil forma.

ver también Alan Saldivia saca la voz ante su inminente salida de Colo Colo: “Hay que ver…”

Primero el defensa que disputó 14 partidos con los albos, publicó un mensaje de celebración con el lema “Perfect timing, este 10 de enero celebramos”. Fecha en relación a que Maduro iba a hacer una nueva posesión del poder. Tras ello, publicó la bandera de Venezuela en mensaje de apoyo para festejar lo ocurrido está jornada.

José Manuel Rey fue campeón con Colo Colo en 2009

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que no tan solo el campeón con Colo Colo en 2009 ha hecho eco de lo ocurrido. En nuestro país se registran celebraciones en diversos puntos del país, donde la principal exigencia es que haya justicia por Venezuela.