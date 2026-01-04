El mundo sigue atento a lo sucedido en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue detenido de parte de Estados Unidos. Bárbara Sánchez, jugadora de U. de Chile, no quedó ajena al tema.

Sánchez es venezolana, pero desde hace un buen tiempo está radicada en Chile al igual que miles de sus compatriotas. La jugadora ha logrado hacerse un nombre con la camiseta azul y es una de estrellas del equipo femenino del Romántico Viajero.

La postura ante la detención de Nicolás Maduro

Si bien Nicolás Maduro tiene graves acusaciones en su contra, como violaciones a los derechos humanos, muchos cuestionan que Estados Unidos haya ingresado a Venezuela y capturado al Presidente de este país. Mientras algunos celebran la detención del polémico mandatario, otros ven el escenario con más cautela.

“Difícil, difícil de verdad, que esta mañana levantarme con esa noticia. De verdad que preocupada, sobre todo por la familia. Yo tengo toda mi familia en Venezuela, entonces es muy difícil, muy difícil la preocupación, la angustia, el saber qué va a pasar“, indicó Bárbara Sánchez, jugadora venezolana de U. de Chile, a Radio ADN.

“Mi mamá decía ‘nunca habíamos vivido algo así. Nos despertaron los estruendos de los explosivos, los aviones que se escuchaban. Nunca habíamos vivido algo así’. Entonces, obvio que para nosotros es muy difícil estar lejos”, complementó sobre el ataque estadounidense en Caracas.

Pese a que la detención de Nicolás Maduro ha generado ilusión en los venezolanos repartidos por el mundo, quienes sueñan con regresar a Venezuela, la Chama Sánchez prefiere poner la pelota contra el piso y esperar lo que pueda suceder.

“Yo hoy no me siento feliz, aunque pudiera decir hoy estoy feliz porque se llevaron a Maduro. Efectivamente, sí, porque ha sido un dictador. Lo hemos pasado muy mal”, comentó la futbolista delantera del Bulla.

“Gracias a él (Maduro), mucha gente ha salido del país. Mucha gente está hoy lejos de su familia, pero tampoco me da garantías de saber que mi familia va a estar bien, de que mi país va a estar bien. Eso no quiere decir que nosotros somos libres. Para mí no lo es así“, cerró Bárbara Sánchez.