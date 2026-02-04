Amargo debut para Esteban Pavez en Alianza Lima: grave lesión y derrota en Copa Libertadores

Esteban Pavez tuvo amargo debut en Alianza Lima. El ex volante de Colo Colo sumó sus primeros minutos de titular en el elenco de Pablo Guede y nada menos que en Copa Libertadores. Pero sufrió una grave lesión y para peor el cuadro peruano perdió en el duelo de ida ante 2 de Mayo. Por lo que está obligado a ganar en la revancha.

El “Huesi” se transformó en pieza clave en el medio campo de los íntimos y fue determinante en la superioridad que mostró el equipo en su visita al elenco paraguayo. El cuadro de Guede comenzó la participación en el torneo desde la fase 1 por lo que no dejó nada al azar y mandó a su mejor gente.

Sin embargo, el debut del chileno estuvo marcado por la grave lesión que sufrió en el minuto 74. En una jugada de balón dividido, Pavez intentó recuperar la posesión pero Óscar Romero fue con vehemencia y terminó impactando en la rodilla izquierda del volante.

El ex Colo Colo intentó seguir en cancha pero el dolor le impidió terminar el partido. Lo que desató el enojo de Pablo Guede, especialmente con el árbitro uruguayo José Burgos que no sacó ni tarjeta amarilla.

“Romero le cae sobre la rodilla. Guede maldice todo. Habrá que ver si trae consecuencias en Pavez, pero esperemos que no. Había sido uno de los puntos altos en Alianza Lima”, destacaron en la transmisión de ESPN.

Así fue la lesión de Esteban Pavez en su debut por Alianza Lima

Tras lo ocurrido Pavez tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de urgencia. Incluso se le vio con hielo en la rodilla afectada y con evidentes muecas de dolor. Pero lo peor estaba por venir: en el 84 el delantero Diego Acosta marcó el único tanto para los locales.

Pavez no pudo continuar en cancha y tuvo que pedir el cambio.

Por lo que Alianza cerró el partido de ida con la derrota por 1-0 y la preocupación de los exámenes médicos de Esteban Pavez para definir si podrá estar en la revancha de la próxima semana.

¿Cuándo es la revancha entre Alianza Lima y 2 de Mayo?

Este miércoles se disputó el partido de ida entre 2 de Mayo y Alianza de Lima en el Estadio Monumental Rio Parapiti. Lo que terminó con el triunfo por 1-0 para los paraguayos.

Ahora todo se define en el próximo miércoles 11 de febrero cuando el cuadro peruano sea local en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como “Matute”. Llave de la fase 1 donde los íntimos están obligados a ganar por la cuenta mínima para forzar los penales. Un triunfo por más de un gol permitirá avanzar.

Tal como se mencionó, el ganador de dicha llave pasa a la fase 2 de la Copa Libertadores. Por lo que se mide ante Sporting Cristal. Lo que está programado para el 18 y 23 de febrero.

