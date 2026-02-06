Alejandro Tabilo no se confía pese a clara ventaja de Chile ante Serbia: “Hay que salir con todo”

Una clara victoria tiene Chile ante Serbia, por la primera ronda de las clasificatorias de la Copa Davis, tras el primer día de competencias en el Estadio Nacional.

El equipo que es dirigido por Nicolás Massú está por 2-0 arriba en la serie, gracias a los apretados triunfos de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, en los dos juegos de singles de este viernes.

Tabilo sufrió más de la cuenta ante el joven serbio de 18 años Ognjen Milic, pero igual sacó adelante el partido gracias a una victoria por 6-7 (3), 6-2 y 6-4.

ver también Alejandro Tabilo gana un partido durísimo ante Ognjen Milic y Chile ya mira a España en la Davis

Tabilo quiere cerrar rápido la serie ante Serbia

Tras el partido, Alejandro Tabilo habló con la señal de DSports, donde reconoció que tuvo problemas físicos ante Milic.

“Feliz, si no se sufre no vale, ¿o no? Le doy muchas gracias a todo el público, se pasaron, me ayudaron mucho porque estaba con nervios, hubo algunas cosas físicas, pero sacamos el partido adelante”, dijo el zurdo.

Alejandro Tabilo celebró en el Nacional. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

Por último, Tabilo quiere que la serie se cierre rápido, ojalá en el dobles, donde está inscrito junto a Nicolás Massú para enfrentar a los hermanos Sabanov.

“Increíble, felices por los resultados, nos dejan un poco más tranquilos, no era fácil. Mañana hay que salir con todo, no se ha terminado la pega, así que hay que cerrarlo mañana”, cerró Tabilo.