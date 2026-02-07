Particular partido de Arturo Vidal en Colo Colo. No porque haya vuelto a ser aquel tremendo jugador del pasado, ni tampoco porque se le pueda recriminar que hizo un mal partido. Con la tarea cumplida, el King se transformó en un verdadero DT cuando salió de la cancha en el duelo ante Everton de Viña del Mar.

De hecho, a Vidal se le ve contento a la hora de relacionarse con los más jóvenes. En una especie de relación paternal, el King los aconseja, los felicita y siempre tiene palabra de apoyo con ellos.

Tras el partido, fue uno de los primeros en ir a abrazar a Yastin Cuevas, el autor del tanto que abrió el camino para el Cacique. Y no sólo eso, durante el tiempo que estuvo sentado en la banca, le dio instrucciones, no sólo a los más jóvenes, sino a todos los jugadores en cancha. Se transformó, realmente, en un asistente técnico.

ver también Poca onda: Las incómodas palmaditas que le dio Fernando Ortiz a Arturo Vidal

Palabras de Arturo Vidal

Hay cosas que no se dicen, pero que se pueden oler. Y hay indicios que permiten agudizar el olfato. Lo cierto es que Arturo Vidal y Fernando Ortiz no tienen muy buena relación. Por eso no resulta del todo extraño que el King haya hecho un punto de prensa al mismo tiempo que el Tano daba su conferencia.

En ese punto de prensa paralelo, el King se refirió al buen rendimiento de los jóvenes. “Cuando entraron los jóvenes lo hicieron muy bien. Estoy muy contento por ellos”, señaló el del mohicano.

“La presión está siempre en Colo Colo, por eso era importante el triunfo. Claramente, no estamos del todo contentos, el año pasado esperábamos más. Entiendo que la gente quiera que ganemos todos los partidos”, cerró el King.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal y Yastin Cuevas: la vieja y la nueva generación | Photosport

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?