Una importante victoria sumó Colo Colo este sábado, porque pese a no realizar un buen partido, pudo derrotar a Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera en el estadio Monumental.

Los albos recién pudieron abrir la cuenta a los 91 minutos mediante el juvenil Yastin Cuevas, y en los 99′ el criticado Javier Correa puso el 2-0 final tras una corrida de Leandro Hernández.

Pese a la victoria sigue muy cuestionado el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien fue insultado en gran parte del partido por los hinchas que acudieron al recinto de Macul.

Tano Ortiz se defiende ante críticas de los hinchas de Colo Colo

Terminado el partido entre Colo Colo y Everton habló el Tano Ortiz, quien habló con TNT Sports y declaró que sabe que los hinchas albos están ansiosos y molestos por los malos resultados que venían arrastrando desde 2025.

“Yo sé, entiendo, la gente está impaciente en muchísimas cosas. Crean que nosotros trabajamos a diario para mostrar un mejor equipo”, dijo el argentino.

Sobre la victoria indicó que “creo que realmente (estos jugadores) se merecían un triunfo no tan sufrido pero de la manera que ellos lo han hecho en pretemporada, y la predisposición a trabajar, necesitamos tener esa unión con la gente”.

“Hoy se vio un Colo Colo que nos fue a buscar e intentamos hasta el último minuto. Acá somos un equipo y queremos seguir trabajando como equipo”, cerró.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

