La segunda fecha de la Liga de Primera fue positiva para Colo Colo, porque pese a jugar mal ante Everton, logró una victoria in extremis en el estadio Monumental.

Los albos se impusieron por 2-0 en Macul, mediante los goles que llegaron en los descuentos de Yastin Cuevas y Javier Correa, para así darle los primeros tres puntos del año al Cacique.

Tras el partido vinieron los análisis y un tema que se repite en el estadio Monumental es la llegada de un séptimo fichaje, sobre lo que está trabajando a última hora Blanco y Negro.

Vidal está en desacuerdo con Fernando Ortiz por el último fichaje de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, confirmó que están buscando un último fichaje y señaló que ya habló con los dirigentes albos sobre el tema.

“Lo dijo el presidente en días anteriores, creemos y consideramos que quizás se pueda sumar un jugador más, eso es algo que lo hemos hablado. Veremos del día de mañana o los siguientes días cuál será el nombre y poder contar con él en el momento que creamos todo de poder hacerlo”, dijo el Tano.

Sobre esta situación también habló Arturo Vidal y el volante piensa totalmente diferente a su entrenador, lo que demuestra que no están en sintonía, puesto que dijo que con los que tienen les basta y les sobra.

“Yo creo que no (que no tiene que llegar nadie más). No me meto si en eso, confío mucho en los jugadores que están, los más jóvenes que se están metiendo mucho en el equipo, así que estamos muy feliz por eso”, expresó el King.

Colo Colo tiene poco tiempo para cerrar su último fichaje, porque el libro de pases se cierre antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

