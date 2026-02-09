Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

La última gran diferencia de Arturo Vidal con Fernando Ortiz que enreda a Colo Colo: “Creo que…”

El King tiene un punto de vista muy contrario al entrenador, en relación al último fichaje que necesita el Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal piensa diferente a Fernando Ortiz.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTArturo Vidal piensa diferente a Fernando Ortiz.

La segunda fecha de la Liga de Primera fue positiva para Colo Colo, porque pese a jugar mal ante Everton, logró una victoria in extremis en el estadio Monumental.

Los albos se impusieron por 2-0 en Macul, mediante los goles que llegaron en los descuentos de Yastin Cuevas y Javier Correa, para así darle los primeros tres puntos del año al Cacique.

Tras el partido vinieron los análisis y un tema que se repite en el estadio Monumental es la llegada de un séptimo fichaje, sobre lo que está trabajando a última hora Blanco y Negro.

La versión oficial de Colo Colo sobre el último fichaje “calado” que busca en el mercado: “Creemos…”

ver también

La versión oficial de Colo Colo sobre el último fichaje “calado” que busca en el mercado: “Creemos…”

Vidal está en desacuerdo con Fernando Ortiz por el último fichaje de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, confirmó que están buscando un último fichaje y señaló que ya habló con los dirigentes albos sobre el tema.

“Lo dijo el presidente en días anteriores, creemos y consideramos que quizás se pueda sumar un jugador más, eso es algo que lo hemos hablado. Veremos del día de mañana o los siguientes días cuál será el nombre y poder contar con él en el momento que creamos todo de poder hacerlo”, dijo el Tano.

Sobre esta situación también habló Arturo Vidal y el volante piensa totalmente diferente a su entrenador, lo que demuestra que no están en sintonía, puesto que dijo que con los que tienen les basta y les sobra.

Publicidad
Arturo Vidal fue titular en Colo Colo ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Arturo Vidal fue titular en Colo Colo ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Yo creo que no (que no tiene que llegar nadie más). No me meto si en eso, confío mucho en los jugadores que están, los más jóvenes que se están metiendo mucho en el equipo, así que estamos muy feliz por eso”, expresó el King.

Colo Colo tiene poco tiempo para cerrar su último fichaje, porque el libro de pases se cierre antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Publicidad
Claudio Aquino le baja los humos a los juveniles de Colo Colo: “No han conseguido nada todavía”

ver también

Claudio Aquino le baja los humos a los juveniles de Colo Colo: “No han conseguido nada todavía”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
El gran golpe doble que alista Colo Colo en el mercado de fichajes
Colo Colo

El gran golpe doble que alista Colo Colo en el mercado de fichajes

La versión oficial de Colo Colo sobre su último fichaje "calado"
Colo Colo

La versión oficial de Colo Colo sobre su último fichaje "calado"

Giro total en la Noche Alba: ByN da importante novedad para Colo Colo Fem
Colo Colo

Giro total en la Noche Alba: ByN da importante novedad para Colo Colo Fem

Lanzan brutal advertencia a Concepción tras otra caída: “No les va…”
Campeonato Nacional

Lanzan brutal advertencia a Concepción tras otra caída: “No les va…”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo