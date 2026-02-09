Al parecer el lema en Colo Colo viene siendo “sufrir para ganar”. Es que en la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, el Cacique logró un triunfo agónico ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental. Pese a los tres puntos, el cuadro popular no mostró un juego que convenza.

Eso se le sigue reprochando a Fernando Ortiz, técnico del Popular. Colo Colo es un equipo cuyo funcionamiento no está bien aceitado y, en el duelo ante los viñamarinos, la patrulla juvenil terminó siendo una salvación para el DT.

Con su puesto colgando de un hilo y la paciencia del hincha albo al límite, se sabe que lo de los juveniles puede haber dado resultado una vez, pero no hay que confiarse en ello. La situación busca ser resuelta con dos nuevas incorporaciones.

Dinero para nuevos refuerzos

Lo que quiere Colo Colo es tener dos nuevos refuerzos en este mercado de fichajes que llega a su fin. Específicamente, el cuadro popular quiere traer un extremo derecho y un volante, para cerrar el plantel, al menos hasta mitad de año.

De hecho, ha vuelto a sonar el nombre de Víctor Dávila, jugador del América de México que ya estuvo en carpeta hace unas semanas. Sin embargo, el dinero con el que cuenta Colo Colo podría limitar su llegada (pese a que la opción que se baraja es de un préstamo), considerando que, tal como aseguró TNT Sports, el Cacique cuenta con 600 mil dólares para aquello.

Como buen martes, la reunión del directorio de Blanco y Negro será la que termine por asegurar o entorpecer la llegada de dos nuevos refuerzos. Lo cierto es que podría ser una aliciente para un cuadro que gana, pero no convence.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

El Cacique vuelve al ruedo este domingo 15 de febrero, cuando enfrente a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este duelo está programado para las 20.30 horas de aquel día.

