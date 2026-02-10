En una historia de nunca acabar, Arturo Vidal vivió un nuevo capítulo de su bullada relación con Fernando Ortiz. Eso, tras las virales fueron las imágenes del King repartiendo instrucciones junto al DT al ser sustituido ante Everton.

Si bien es cierto que ambos tuvieron un duro encontrón en la pretemporada, pareciera que la “guerra” poco a poco llega a su fin. Al menos así lo dejó en claro el propio referente de Colo Colo.

Sin nombrar al entrenador que lo dejó sin capitanía, el King elogió el trabajo del cuerpo técnico albo. Durante su transmisión en Kick, el emblema albo tuvo inesperadas palabras de apoyo a Ortiz y compañía.

Vidal y sus elogios al cuerpo técnico de Colo Colo

Arturo Vidal ocupó su transmisión en Kick para hablar de cómo es el entrenamiento con Fernando Ortiz en Colo Colo. Para sorpresa de todos, el King solo fue elogios hacia el cuerpo técnico.

Vidal y su polémica relación con Ortiz /Photosport

“Los descansos los tienen muy bien planificado el cuerpo técnico. El primer día es regenerativo o libre, el segundo es pesado porque aparecen dolores, se hace algo suave, una recuperación. En el tercero empiezas a trabajar fuerte, hay dos días que se trabaja muy fuerte, casi como si fuera partido: 8, 9 casi 10 kilómetros”, aseguró.

Pero no se quedó ahí. El bicampeón de América con la Roja siguió desclasificando la pega semanal del argentino con los jugadores y sin nombrar al DT dejó sutil elogio por lo realizado.

“Ellos (cuerpo técnico) tienen buena planificación, si jugamos domingo el viernes y sábado son tranquilos, pero los anteriores son fuertes. Después bajan las cargas y llegamos 100% al partido”, cerró.