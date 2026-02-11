Si hay un chileno que partió al extranjero en el último mercado de fichajes del fútbol chileno y está aprovechando su oportunidad, ese es Vicente Pizarro. El Vicho llegó a Rosario Central y se ha transformado en un pilar del equipo, tomando confianza hasta para lanzar lujos.

El mediocampista dejó Colo Colo para dar su esperado salto al extranjero de la mano de Jorge Almirón, quien se lo llevó al Canalla y le ha dado un respaldo total. Esto tiene encendido al volante, que este miércoles deslumbró con un taco que terminó en un golazo.

El formando en el Cacique nuevamente fue titular en el duelo ante Sportivo Belgrano en la Copa Argentina. Ahí sacó aplausos con una jugada que selló la victoria de su equipo.

Vicente Pizarro y un taquito de lujo para ayudar a Rosario Central

Vicente Pizarro sigue imparable en su primera aventura en el extranjero. El Vicho otra vez fue titular y disputó todo el triunfo del Canalla por 2 a 0 frente a Sportivo Belgrano para avanzar en la Copa Argentina.

Vicente Pizarro sigue dando que hablar en Rosario Central. Foto: Rosario Central.

El chileno agarró camiseta de estelar para no soltarla más, lo que le ha dado confianza para ir mostrando algo más de su arsenal. Y es que este miércoles el mediocampista sorprendió con un taco de otro partido.

Rosario Central abrió el marcador en los 6′ minutos de juego gracias a Julián Fernández. En los 40′ llegaría el momento del ex Colo Colo, que sacó la varita y arrancó el 2 a 0 con un lujo.

El taquito de Vicente Pizarro derivó en que Alejo Véliz sentenciara el encuentro en el cierre del primer tiempo. Una jugada que sacó aplausos y que se viralizó rápidamente destacando al chileno.

Con este resultado, el elenco del mediocampista se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Todo esto con una actuación más que destacada del volante, quien se va ganando el corazón de los hinchas.

Vicente Pizarro disfruta de su tremendo inicio de aventura junto a Rosario Central. El mediocampista la rompió un vez más siendo titular y pieza clave de un Canalla que se ilusiona en el arranque de la temporada.

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro en la temporada 2026?

Con su actuación ante Sportivo Belgrano, Vicente Pizarro llegó a los 5 partidos oficiales con Rosario Central en la temporada 2026. En ellos no tiene goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 450 minutos dentro de la cancha.

