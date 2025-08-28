¿Con Paulo Díaz? River Plate sufre más de la cuenta en la Copa Argentina.

River Plate otra vez tuvo que sufrir mucho más de la cuenta para dar un paso en la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe, en el encuentro que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas.

Hasta Mendoza, el cuadro de Marcelo Gallardo tuvo que enfrentar al cuadro que también compite en la liga trasandina, que no contó con Paulo Díaz entre los titulares, ni tampoco sumó minutos, pero fue convocado para el encuentro.

Eso si, la llave ante el Tatengue no estuvo exento de problemas, donde tuvieron que llevar la definición hasta la tanda de penales, e incluso tuvieron todo para caer en los últimos segundos.

Sin Paulo Díaz, pero River Plate tiene que sufrir hasta el final

Quizás la jugada más destacada del primer tiempo fue un tiro de Mauricio Martínez que a los 18′ intentó sorprender al portero de River Plate desde mitad de cancha. Un tiro que pasó muy lejos de Franco Armani.

En los 42′, Unión de Santa Fe intentará otra vez con un tiro que se desvía en Martínez Quarta y que terminó en un tiro de esquina, que posteriormente marcaría el final de la primera parte.

En el complemento seguiría avisando el Tatengue con un remate desviado de Tarragona, pero luego sería Maxi Salas que tuvo la apertura de la cuenta, en un remate que no pudo resolver.

Incluso, Estigarribia aprovechó un error de Armani pero no la pudo empujar, donde luego se iban a repetir las chances de cada uno. Sobre el final, Unión tuvo la eliminación de River Plate donde Palavecino la mandó a marte.

Dos penales exitosos en menos de una semana

Tras el empate sin goles, River Plate y Unión de Santa Fe definieron la clasificación a los cuartos de final mediante lanzamientos penales. Una tanda que favorecería a Paulo Díaz y compañía.

Los primeros dos penales de cada equipo fueron convertidos, pero luego vendría un inspirado Franco Armani que atajó los tiros de Lucas Gamba y Valentín Fascendini. Sin embargo, Martínez Quarta la mandó a la tribuna lo que colocó aún más suspenso a la serie cuando la pudo liquidar.

Finalmente, sería Gonzalo Montiel quien puso el 4-3 definitivo desde los 12 pasos para sellar la clasificación. Así, River Plate asegura su estadía en los cuartos de final donde tendrá que enfrentar a Racing Club.

